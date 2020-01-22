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تكنولوجيا

عرض مميز.. اشترى galaxy s7 edge جديد بـ 2600 جنيه فقط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أن تقتنى أحد إصدارات فئة الـ S المميزة التى يطرحها العملاق الكورى الجنوبى سامسونج هو أمر رائع، لما تتميز به من الأداء القوى والأناقة الشديدة، فهى دومًا ضمن أفضل الهواتف الذكية القوية العاملة بنظام أندرويد، لكن ستعانى بسبب سعرها المرتفع، إلا أن الفرصة مازالت سانحة لتشترى التحفة Samsung Galaxy S7 EDGE بسعر مغرى جدًا.

من حين لآخر تظهر على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية مثل ebay عروض مغرية، ومن ضمنها أنه بات يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S7 EDGE سعة 32 جيجابايت مقابل 168 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 2600 جنيهً مصري فقط.

جدير بالذكر أن هاتف Samsung Samsung Galaxy S7 EDGE تم إصداره فى عام 2016 من قبل سامسونج الكورية الجنوبية، واستطاع النجاح بقوة وقتها.

ويأتى هاتف Samsung Galaxy S7 EDGE بشاشة قياس 5.5 بحواف الـ Edge ، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وبطارية عملاقة سعة 3600 ميللى أمبير.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية دقة 5 ميجابيكسل، ويعمل بنظام أندرويد 9.0، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويدعم الهاتف كابل micro usb ويدعم الشحن اللاسلكى كما يمكنك شراؤه بأكثر من لون عبر هذا الرابط.

https://www.ebay.com/itm/Samsung-Galaxy-S7-edge-G935P-Sprint-G935A-AT-T-G935V-Verizon-G935T-T-Mobile/264331256155?epid=20019388112&hash=item3d8b5ee15b%3Am%3Am5AAk7GkYQLit2igqjoWcVQ&LH_ItemCondition=2000%7C2500

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