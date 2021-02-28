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تكنولوجيا

BARS.. فيسبوك تطلق تطبيقا جديدا لمنافسة تيك توك

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:01 م
تطبيق BARS
تطبيق BARS
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شيماء عبد المنعم
تواصل الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، جهودها لمنافسة تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، من خلال استهداف مغنيي الراب من الشباب.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، يتيح تطبيق BARS، الذي طوره فريق البحث والتطوير الداخلي بشركة فيسبوك المسمى NPE Team، للمستخدمين إنشاء موسيقى الراب ومشاركتها باستخدام أدوات مدمجة عبر مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية.


وعلى عكس تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التقليدية، تم تصميم تطبيق فيسبوك BARS، خصيصًا لإنشاء محتوى بأسلوب موسيقى الراب يتضمن مئات الإيقاعات الاحترافية المسجلة مسبقًا لتحويل كلماتك إلى موسيقى راب بأسلوب احترافي. 

كما يقترح التطبيق أيضا القوافي تلقائيا باستخدام قاموس القافية أثناء كتابة كلمات الأغاني، علاوة على ذلك، هناك وضع التحدي الذي ستحصل فيه على القدرة على إنشاء الأسلوب الخاص بك جنبا إلى جنب مع إشارات الكلمات المقترحة تلقائيًا.

ويوفر تطبيق BARS، مرشحات صوتية ومرئية مختلفة يمكنك إرفاقها ضمن مقاطع الفيديو لتحسين محتوى موسيقى الراب الخاص بك، وإلى ميزة الضبط التلقائي ستحصل على أدوات محملة مسبقًا مثل Clean و AutoTune و Imaginary Friends و AM Radio لتغيير إخراجك الصوتي في مقاطع الفيديو.

ويتيح لك تطبيق BARS، تصدير مقاطع فيديو الراب الخاصة بك وحفظها في ملف خاص على هاتفك بمجرد الانتهاء من التحسين، كما يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ويتوفر الإصدار التجريبي من تطبيق Bars، حاليا عبر متجر آب ستور في الولايات المتحدة.
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