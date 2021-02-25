فيسبوك تستثمر مليار دولار في صناعة الأخبار بعد أزمتها مع أستراليا

تنوي شركة فيسبوك Facebook ، استثمار مليار دولار إضافي في صناعة الأخبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كجزء من خطة الشركة المستقبلية للالتزام بالصحافة.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يأتي هذا القرار في أعقاب مواجهة شرسة بين شركة "فيسبوك" والحكومة الأسترالية، والتي تضمنت تعطيلا لفترة وجيزة، وحظرا للقدرة على قراءة ومشاركة الأخبار لمستخدمي وناشري فيسبوك بأستراليا









وجاء هذا الإعلان كجزء من منشور رئيس السياسة العالمية، بشركة فيسبوك، "نيك كليج" قائلا: "إن فيسبوك أكثر من يرغب في الشراكة مع ناشري الأخبار، وأنها تدرك أن الصحافة الجيدة هي جوهر عمل المجتمعات المفتوحة، لهذا السبب استثمرنا 600 مليون دولار منذ عام 2018 لدعم صناعة الأخبار، ونخطط لإضافة مليار دولار إضافي على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة".





ويتطابق التزام عملاقة التواصل الاجتماعي، بصناعة الأخبار، مع الالتزام الذي عهدت به شركة "جوجل" خلال العام الماضي، لاستثمار مليار دولار أيضا في مجال الأخبار، بعد أن أعلنت شركة البحث العملاقة، أنها ستبدأ في الدفع للناشرين لإنشاء إصدارات متخصصة من القصص وأشكال أخرى من المحتوى الإخباري لمنصة عرض أخبار جوجل.





الجدير بالذكر في هذا السيناريو الطريقة التي تفاعل بها كل من فيسبوك وجوجل، مع تشريع المساومة الإعلامي الأسترالي الوشيك بشأن الدفع للمنافذ الإخبارية مقابل المحتوى، والذي أثار ردود فعل عنيفة من شركتي التكنولوجيا الأمريكية.





وأجبرت الحكومة الأسترالية الشركتين، بموجب القانون على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ناشري الأخبار للتوصل إلى صفقات لدفع ثمن المحتوى الإخباري الذي سيتم مشاركته على كل من تطبيق فيسبوك الرئيسي، وبحث جوجل العالمي.





وبعد أيام من المواجهة مع الحكومة الأسترالية، أعادت "فيسبوك" أمس صفحاته الأخبارية بأستراليا، بعد الحصول على موافقة من الحكومة، بشأن قانون مقترح يجبر الشبكة الأجتماعية على دفع أموال لشركات الإعلام التقليدية مقابل محتواها.