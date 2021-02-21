يجب تفعيلها فورا .. أفضل الطرق لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

تعتبر المتابعة الدائمة والجيدة لإجراءات الحماية والخصوصية على التطبيقات المختلفة والحسابات بمثابة أمان كبير للمستخدمين، والمحافظة على عدم اختراقهم من الهاكرز وأيضا اكتشاف سريع لعمليات الاختراق وسرقة البيانات الكثيرة التى تتم، خاصة على حسابات فيسبوك





وبحسب موقع Gadgets Now فإن هناك عدد من العوامل التى يجب تفعيلها على فإن هناك عدد من العوامل التى يجب تفعيلها على فيسبوك والتى تمنح المستخدمين وسائل حماية كبيرة عند تنفيذها ، تجعل البيانات والمحتوى الخاص بهم فى أمان، ومن هذه الإجراءات :



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- لا يجب ترك كلمات السر دون تغيير لفترات طويلة

تحتوي كلمات المرور القوية على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ويجب أيضًا تغيير كلمة المرور كل شهرين، واستخدام كلمات مختلفة لكل حساباتك، بحيث يكون لدى المتسللين وقت أكثر وصعوبة في الوصول لمعلوماتك.





- تابع إشعارات وتنبيهات فيسبوك عن تسجيل دخول غريب





ويجب متابعة التنبيهات عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول من جهاز كمبيوتر لا يتعرف عليه فيسبوك، وقم بالإبلاغ فورا عن أى دخول مشبوه.





- تفعيل ميزة المصادقة الثنائية





ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA، والتي عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة؛ سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها.





- المتابعة المستمرة لمعلوماتك الخاصة





ويجب التأكد من تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف في إعدادات حسابك.





- قم دائما بتسجيل الخروج





يجب التأكد من تسجيل الخروج إذا قمت بتسجيل الدخول على انستجرام من جهاز غير أجهزتك المعتادة، ومراقبة إذا ما كان قد تم تسجيل أجهزة أخرى بحسابك.





- اختر من يمكنه أن يرسل لك طلب صداقة



