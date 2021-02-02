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تكنولوجيا

استخدمها فورا.. حيلة ذكية فى فيسبوك إذا اكتشفت اختراقك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:30 م
حيلة ذكية فى فيسبوك
حيلة ذكية فى فيسبوك إذا اكتشفت أنك مخترق
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ندى على
تحتوى حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على معلوماتهم الشخصية، والتى تشمل الصور والفيديوهات الخاصة، وكذلك عددا من البيانات الخاصة بالموقع والاسم وغيرها والتى تشكل خطرا على مستخدميها إذا تم اختراق هذه المعلومات أو استخدامها بطريقة خاطئة مثل بيعها أو تسريبها على الإنترنت. 

وبحسب موقع buissness insider فإن بعض المستخدمين يجدون أحيانا أنفسهم ضحية للاختراق، أو يكتشفوا أنهم يتم التجسس عليهم وعلى رسائلهم الخاصة، كما لا يستطيع هؤلاء المستخدمون تغيير كلمة السر لكى لا يلفتون نظر المخترق إلى تغيير كلمة السر وبالتالى التحكم بشكل كامل فى الحساب. 


وهناك حيلة ذكية يمكن بها للمستخدمين الذين وجدوا كل بياناتهم الشخصية فى خطر أو أنهم قد اكتشفوا أنهم يتم التجسس عليهم فى محالة لاستخدام صورهم أو بياناتهم الخاصة، حيث يمكنهم حذف كل منشوراتهم دفعة واحدة بمجرد معرفة أنهم يتم التجسس عليهم او اختراقهم كمحاولة لتفادى سرقة بياناتهم. 

وللقيام بحذف جميع المنشورات الموجودة على حساب فيسبوك يجب اتباع الخطوات الآتية : 

- يجب التأكد من أن لديك تطبيق فيسبوك على هاتفك الأندرويد أو الآيفون أو تطبيق Facebook Lite على الهاتف، ولكن ليس الموقع نفسه على الويب أو سطح المكتب، ثم قم بفتح التطبيق على هاتفك.

- ادخل على البروفايل الخاص بك، واضغط على النقاط الثلاث الرأسية الموجودة فى أعلى الشاشة 

- ادخل على  Activity Log أو سجل النشاطات ، ثم Manage Activity أو سجل النشاط، واضغط على القائمة المنبثقة ثم اضغط على Your Posts وهى المنشورات الخاصة بك. 

- بمجرد رؤية المنشورات القديمة لديك، يمكن تحديد كل المنشورات التى تريد حذفها مرة واحدة أو أرشفتها، ثم اضغط على حذف أو أرشفة. 

- ستظهر جميع المنشورات المؤرشفة أو المحذوفة كتصنيفات في أقسام منشوراتك، حيث يمكنك الضغط على  تلك التصنيفات لرؤية مشاركاتك المؤرشفة أو المحذوفة.

- بعد القيام بهذه الخطوة، سيتم حذف المنشورات التى قمت بحذفه ووضعها فى سلة المحذوفات في فيسبوك لمدة 30 يوم اذا اردت استرجاعها مرة اخرى وبعد هذه المرة سيتم حذفها نهائيا. 




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