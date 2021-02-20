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تكنولوجيا

حملة سخرية من فيسبوك بعد حظرها لصفحتها الرسمية في أستراليا.. تفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 12:01 ص
حملة سخرية من فيسبوك
حملة سخرية من فيسبوك بعد حظرها لصفحتها الرسمية فى أستراليا
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ندى على
أثار صحفى أسترالى الجدل، بعدما التقط صورة تظهر حظر Facebook فيسبوك لصفحتها الرسمية فى أستراليا، فى إطار الإجراء الذى قامت به شركة فيسبوك بتقييد المستخدمين فى البلاد من قراءة الأخبار ومشاركتها. 

وبحسب موقع CNET التقني الأمريكي فإن صحفيا استراليا أثناء تصفحه فوجئ بأن فيسبوك قامت بحظر نفسها على الموقع عن طريق الخطأ، بعدما قامت بحظر جميع المستخدمين من متابعة الأخبار على منصتها، بما فيها الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 . 


واستجاب عدد كبير من مستخدمي فيسبوك فى أستراليا للسخرية مما فعلته الشركة بنفسها، متداولين صورا وتعليقات كثيرة للسخرية من الشركة واعتراضا على تقييدهم من الوصول للأخبار. 

وقامت شركة فيسبوك بحظر الأشخاص في أستراليا من مشاهدة ومشاركة الأخبار، أمس، كرد فعل على التشريع الذي اقترحته الحكومة، والذى يُعرف باسم قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية. 

ويتطلب قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك  Facebook و جوجل Google الدفع لناشري الأخبار مقابل محتواهم، والذي ترتبط به الشركات على منصاتهم الخاصة. 

من جانبها أكدت فيسبوك أنه لن يُسمح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بمشاهدة أو مشاركة المحتوى من ناشري الأخبار الأستراليين،لأن الفوائد التجارية لعرض ضئيلة مشيرًة إلى أن الأخبار تشكل أقل من 4٪ من المحتوى الذي يراه الأشخاص في آخر الأخبار.
 

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