معلومات مضللة عن كورونا.. فيسبوك تحذف أكثر من مليون منشور

قامت شركة Facebook فيسبوك بحذف أكثر من مليون منشور لمستخدميها وذلك بسبب مشاركتهم لمعلومات مضللة وأخبار كاذةبة عن فيروس كورونا كوفيد-19 ، الأمر الذى يؤدى إلى المساهمة بالتسبب بأضرار خطيرة إذا انتشرت تلك المعلومات.





وبحسب موقع CNET التقنى فإن فيسبوك قد حذفت على موقعها أكثر من مليون منشور بالإضافة إلى ملايين أخرى من المنشورات على موقعها انستجرام لخطورة المعلومات التى تتضمنها مثل هذه المنشورات وتأثيرها على المستخدمين الآخرين.









وتضمن المحتوى المحذوف إجراءات وقائية مزيفة لفيروس كورونا بالإضافة إلى علاجات مبالغ فيها وذلك حسبما صرح مسئول فى الشركة.

وتتخذ فيسبوك موقفًا أكثر صرامة ضد المعلومات الصحية الخاطئة منذ بداية تفشى كورونا، والتى تشمل قائمة من المعلومات المغلوطة عن الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى نظريات المؤامرة التى تتعلق بسبب انتشار الفيروس وتفشيه.





وقالت مونيكا بيكرت ، التي تشرف على إدارة السياسة العالمية في فيسبوك إنه "بعد انتهاء الوباء ، سنواصل التحدث إلى السلطات الصحية ونتأكد من أننا نتبع النهج الصحيح للمضي قدمًا بما يتفق مع سياسات ومبادئ المعلومات المضللة".





وكانت أعلنت فيسبوك منذ أيام بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، عن إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوعية جميع المستخدمين بالإنترنت الآمن.



