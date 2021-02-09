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تكنولوجيا

تحافظ على خصوصيتك.. 3 ميزات في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:19 م
تحافظ على خصوصيتك..
تحافظ على خصوصيتك.. 3 ميزات فى فيسبوك لايعرفها الكثيرون
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ندى على
يتربع موقع التواصل الاجتماعى Facebook فيسبوك على قائمة المواقع الأكثر استخداما فى الشرق الأوسط، كما يعتبر الأكثر نشاطا من قبل المستخدمين، حيث يقضى الأغلبية العظمى من مستخدميه أوقاتا طويلة فى استخدامه ومشاركة المستجدات الخاصة بهم ومناقشتها.


وبحسب موقع BBC WebWise فإنه على الرغم من استخدامنا فيسبوك بكثرة وقضاء الكثير من الوقت عليه، إلا أن هناك عددا من الميزات الموجودة فى التطبيق والتى قد لا نعرفها، حيث تحافظ على خصوصية المستخدمين بشكل كبير، ومنها:




1- تحديد من يمكنه رؤية منشوراتك القديمة
وإذا كنت تريد التحكم فى منشوراتك القديمة بحيث لا تظهر للأصدقاء أو المتابعين لك أو حتى الذين يقومون بتصفح حسابك فيجب عليك القيام بالآتى:

1. انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية
2. حدد الخصوصية من القائمة اليسرى
3. ضمن من يمكنه رؤية أشيائي؟ ثم  انقر فوق الحد من الجمهور أو click Limit the audience للمشاركات التي شاركتها مع أصدقاء الأصدقاء أو عامة؟


2- الإبلاغ عن التعليقات على فيسبوك
إذا صادفت تعليقا مسيئا أو غير لائق على الموقع، فيمكنك الإبلاغ عنهمن خلال النقر فوق x بجوار التعليق الذي ترغب في الإبلاغ عنه، وسيؤدي هذا إلى إخفاء التعليق ثم يمنحك خيار الإبلاغ عن الشخص وحظره.


3- اختر من يمكنه أن يرسل لك طلب صداقة
ويمكن لأى شخص على فيسبوك إرسال طلب صداقة لك، إلا أنه بالنسبة لعدد من المستخدمين فإن ارسال طلبات الصداقة من أى مستخدم يعد أمرا مزعجا الأمر الذى يجعل البعض بالقيام بتقييد إرسال طلبات الصداقة، وإذا كنت ترغب في تغيير من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك:
1. انتقل إلى إعدادات الحساب ثم الخصوصية
2. حدد من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك؟ ثم اختر من تريد من الخيارات المتاحة أمامك. 
 

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