فيسبوك تطلق عددا من المبادرات بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن 2021

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن، عن إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوعية جميع المستخدمين بالإنترنت الآمن.









وفي بيان لها قالت شركة "فيسبوك" إنها ستعمل على إعداد "دليل الأمان الرقمي" و"مجموعة أدوات الأمان الرقمي" لمساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أفضل في التجارب غير المرغوب فيها أو المسيئة أو المؤذية .









وفي هذا الصدد ستتعاون الشبكة الاجتماعية مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح "جوسا"، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز مبادئ المصادر المفتوحة وتنفيذها في الأردن.









وأوضحت "فيسبوك" أنه في الآونة الأخيرة نظرا لانتشار جائحة كورونا زاد الاعتماد على التكنولوجيا في الكثير من الأمور الحياتية لاسيما بين فئة الشباب، لذلك ازدادت أهمية توافر عنصر الأمان على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.









وتأمل "فيسبوك" من خلال الدليل ومجموعة الأدوات تقليل حالات استغلال الأطفال والتنمر والتسلط والمضايقة والمشاركة "غير التوافقية للصور الحميمية" خصوصًا فيما يتعلق بـالابتزاز والاستغلال الجنسي عبر نشر مواد إباحية وتهديد حسابات المستخدمين الأكثر عرضة لمثل هذه المخاطر مثل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.









وذكرت "فيسبوك" أنها ستقدم الموارد المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين الموارد اللازمة ودعم المراهقين فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للإنترنت. والتي ستكون متاحة من خلال مركز السلامة على فيسبوك وعلى الموقع الالكتروني (http://amanraqami.com/) الذي تم تطويره من قبل شركة "جوسا".









وفي تعليق على هذه الشراكة، قالت شهد الهندي، مديرة السياسة العامة لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فيسبوك: "إن الحفاظ على أمان المستخدمين يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلينا. حيث يعتمد المستخدمون على فيسبوك لمشاركة قصصهم وأفكارهم ومشاعرهم، ولذا يجب أن يتوفر لديهم الشعور بالأمان للقيام بذلك عبر جميع تطبيقاتنا.









وتابعت قائلة: "مع ذلك، إلا أنه مع الأسف سيظل هناك دائمًا عدد قليل من الأشخاص سيئي النية يسعون إلى كسر تلك القيم والأخلاقيات وإلحاق الضرر بالآخرين سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع".









وتابعت قائلة:" لذلك وجب علينا التأكيد على أننا لا نسمح بهذا النوع من السلوكيات على منصاتنا كما أننا نتخذ إجراءات سريعة ضدها عندما يتم الإبلاغ عنها. ولا تأتي هذه الحملة والشراكة مع (جوسا) في سياقٍ منفرد ولكنها عملية مستمرة لزيادة الوعي حول أهمية تعزيز الأمان على الإنترنت بين مستخدمي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعريفهم بالموارد المختلفة المتوفرة لدينا والتي يمكنهم الاعتماد عليها لحماية أنفسهم."









وعلى صعيدٍ آخر، قال عيسى المحاسنة، المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا): "تولي (جوسا) أهمية كبرى للسلامة الرقمية. ففي غضون عام 2020 فحسب قمنا بتدريب أكثر من 1300 شخص على كيفية حماية حياتهم وعملهم على الإنترنت من مختلف فئات المجتمع مثل الصحفيين والنساء والطلاب والمعلمين الذين اضطروا للتأقلم مع التعلم عن بعد.









وأضاف" "ومن ثَمَّ فإننا نهدف من خلال شراكتنا مع فيسبوك إلى توسيع نطاق وصولنا إلى الفئات المستهدفة إلى جانب رفع الوعي بالخطوات البسيطة التي يمكن للناس اتباعها لحماية أنفسهم عند استخدام الإنترنت والتعرف على المخاطر الشائعة وكيفية الإبلاغ عنها".









وكانت فيسبوك أعلنت عن شراكة مع المجلس القومي للمرأة في مصر لإطلاق "موارد سلامة المرأة"، والتى تتضمن مجموعة من صور (GIF) والرسوم المتحركة ، ومقاطع الفيديو لتوعية السيدات والفتيات المستخدمات لمنصة فيسبوك بكيفية إدارة وضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بهن على المنصة وتمكينهن من حظر أي شخص يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي.









ومن أجل دعم مجتمع الصحافة العربية وتمكينه من مواجهة قضايا الاستغلال والاعتداء الجنسي والاحتيال والفساد وإساءة استخدام السلطة في صناعة الإعلام، عقدت شركة فيسبوك شراكة مع مؤسسة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)" لإطلاق مشروع "لن أبقى صامتة" لتدريب الصحفيين على مكافحة التحرش.









ومن جهة أخرى، تعمل شركة فيسبوك أيضًا مع المركز الدولي للصحفيين (ICFJ) على عقد سلسلة من الحلقات التدريبية عبر الإنترنت حول الأمن الرقمي وهي دورة تدريبية مدتها ستة أسابيع مقدمة باللغة العربية في إطار تدريب الصحفيين على حلول وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.