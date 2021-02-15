تقارير: مارك زوكربيرج يطلب من موظفيه إلحاق الأذى بشركة آبل.. تفاصيل

كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذى لشركة Facebook فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، قد طلب من موظفيه إلحاق الأذى بشركة Apple آبل، وذلك بسبب إصرارها على موقفها من تطبيق سياسة الخصوصية على التطبيقات التى تعمل على أجهزتها المختلفة.





وفقا لتحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن مصدر لها لم يتم الكشف عن هويته قد أخبر الصحيفة الشهر الماضى أن زوكربيرج وصف شركة آبل بأنها تمثل تهديد بشكل متزايد على فيسبوك واتهمها باستخدام منصاتها للتدخل في كيفية تشغيل فيسبوك على أنظمتها.









وأضاف المصدر أن مارك زوكربيرج قد قال لموظفيه أن فيسبوك تحتاج إلى "إلحاق الأذى" بشركة آبل للتراجع عن ملصقات الخصوصية التى ستؤثر بشكل سلبى على الإعلانات التجارية فى موقعى فيسبوك وانستجرام.





ونفت المتحدثة باسم فيسبوك داني ليفر ل وول ستريت جورنال، بأن فكرة التوتر الشخصى بين الشركتين، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بمستقبل الإنترنت المجاني، حيث تنص فيسبوك على أن الاختيار بين تتبع المستخدمين للإعلانات المخصصة وحماية خصوصيتهم هو مقايضة خاطئة .





وقالت إن ميزات خصوصية آبل لا تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المستخدم ، بل تهدف بدلًا من ذلك إلى زيادة الأرباح ، وأن فيسبوك ستنضم إلى شكات أخرى لتسليط الضوء على سلوك آبل الذى ينم عن التفضيل الذاتي والمضاد للمنافسة .





وذكرت تقارير سابقة أن شركة فيسبوك فى طريقها لرفع دعوى قضائية على شركة آبل، لمكافحة احتكار الشركة لاستخدام قوتها السوقية من خلال إجبار مطوري التطبيقات على اتباع قواعد نظام تشغيلها iOS 14 .





وتجبر ملصقات الخصوصية التطبيقات المختلفة على الامتثال لشروط الخصوصية التى تضعها أبل، حيث يتم تصنيف الملصقات إلى عدد من الفئات منها البيانات المستخدمة لتتبع المستخدمين حيث يمكن للمطورين فيها ربط بيانات المستخدم التي تم جمعها من التطبيق بمعلومات من خارج التطبيق والتى تكون غالبًا لخدمة الإعلانات المستهدفة.



