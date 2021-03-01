يوتيوب تعلن الحرب على تيك توك.. تفاصيل





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، بدأ يوتيوب فى طرح الميزة عشوائيا لمستخدميه في الولايات المتحدة الأمريكية، فقط لمن قاموا يتحميل تحديث التطبيق من خلال المتجر الرسمي.





يأتي ذلك بعدما لاقت منصة تيك توك رواجًا كبيرًا وأصبح تطبيقها ضمن قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا، حيث يبلغ عدد المستخدمين الفعليين للتطبيق أكثر من مليار شخص شهريًا.





يمكنك تحميل التطبيق مجانًا من خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة أندرويد، علي أن يتم طرحه قريبًا لأصحاب هواتف آيفون وأجهزة آيباد العاملة بنظام IOS.





جدير بالذكر أن النسخة المطروحة من Shorts تجريبية وليست النهائية المؤمنة من قبل جوجل، ومن خلال الفيديو التالى يمكنك معرفة كيفية نشر فيديوهات قصيرة عبر يوتيوب.

يبدو أن منصة يوتيوب الشهيرة قررت إعلان الحرب على منافستها "تيك توك" بقرارها الجديد، حيث دشنت ميزة Shorts لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، في محاولة منها لجذب رواد تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة.