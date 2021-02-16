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تكنولوجيا

من بينها طلب الدعم.. 3 إجراءات مهمة يجب تنفيذها حال سرقة حسابك على إنستجرام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:59 م
3 إجراءات عاجلة يجب
3 إجراءات عاجلة يجب تنفيذها عند سرقة حسابك على انستجرام
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ندى على
مع تزايد الاختراقات لحسابات التواصل الاجتماعى أصبح موقع Instagram  "إنستجرام" مهددا بشكل كبير من قبل الهاكرز الذين يستخدمون عددا من الرسائل التى تبدو عادية للوهلة الأولى، وعند القيام بفتحها تتسبب فى اختراق كل محتوى الحساب الخاص بالمستخدمين فى "إنستجرام".
 

وأحيانا يجد بعض المستخدمين على "إنستجرام" أنفسهم ضحية للاختراق ولا يستطيعون التصرف بشكل عاجل لإنقاذ بياناتهم المهمة، وبحسب الموقع الرسمى لـ Instagram  فإن هناك عددا من الإجراءات العاجلة التى يجب تفعيلها والقيام بها عند اكتشاف الاختراق:




الإجراء الأول: تغيير كلمة سر إنستجرام
- قم بفتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي.
- انقر فوق صورة الملف الشخصي أسفل يسار الشاشة للانتقال لملف التعريف الخاص بك.
- انقر فوق الثلاث نقط أعلى يسار الشاشة.
- اختر إعدادات.
- انقر فوق الأمان ثم كلمة المرور.
- أدخل كلمة المرور الحالية ثم أدخل كلمة المرور الجديدة.
- انقر فوق حفظ كلمة المرور الجديدة. 


الإجراء الثانى: طلب رابط تسجيل الدخول أو رمز الحماية من إنستجرام
- في شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول
- أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك 
- انقر فوق التالي، وإذا كنت لا تعرف اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك، فانقر على هل تريد المزيد من المساعدة؟
- أسفل زر "التالي" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- حدد عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، ثم انقر فوق إرسال رابط تسجيل الدخول.
- انقر فوق ارتباط تسجيل الدخول في بريدك الإلكتروني أو رسالة نصية (SMS) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.


وإذا لم تتمكن من استعادة حسابك باستخدام رابط تسجيل الدخول الذي الذى تم إرساله إليك ، فيجب اللجوء للإجراء الثالث وهو: 

الإجراء الثالث: طلب الدعم من إنستجرام
- في شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول، أسفل تسجيل الدخول.
- أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك، ثم انقر فوق هل تريد المزيد من المساعدة؟
- قم بتحديد الحساب الذي تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إليه أولًا، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- انقر فوق هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
-حدد إما عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، ثم انقر فوق إرسال رمز الأمان.
-إذا لم تستلم رمز أمان، فانقر على لا يمكنني الوصول إلى هذا البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أدناه إرسال رمز الأمان، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. 

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