خلي بالك.. إنستجرام يحظر حسابك في هذه الحالة

انستجرام Instagram ل مشاركة الصور والفيديوهات عن بدء تعطيل حسابات الأشخاص الذين يرسلون رسائل كراهية للآخرين، ليأتى ذلك تأكيدًا على موقف انستجرام من خطاب الكراهية الذي بدأ في الانتشار مؤخرا عبر الرسائل الخاصة في التطبيق. أعلنت منصة









وبحسب موقع Business Insider، عندما يرسل أحد الأشخاص رسائل مباشرة تنتهك القواعد التي فرضتها المنصة على المستخدمين، فإن الشركة تمنعه من إرسال المزيد من الرسائل لفترة زمنية معينة.









وفى حال استمرار الشخص في إرسال نفس المحتوي دون مراعاة القواعد المطروحة سابقًا، سيتم حظر حسابه نهائيًا وأي حسابات أخرى قد ينشأها، وقالت إدارة انستجرام أمس "سنواصل تعطيل الحسابات التي وجدنا أنها ترسل رسائل مسيئة".









كما أن هذه الضوابط ستكون متاحة للجميع في كل دول العالم قريبًا، وذكرت إنستجرام أن التطبيق يتيح للمستخدمين حرية إيقاف تشغيل العلامات أو الإشارات من أي شخص لا يعرفونه أو حظر أي شخص لا يريدونه أن يرسل لهم رسائل مزعجة أو غير مرغوب فيها.









يأتى ذلك بعد انتشار العديد من أشكال العنصرية التي تمت ممارستها ضد لاعبي كرة القدم في بريطانيا.