انستجرام يضيف ميزة الحذف مؤخرا لحماية صور المستخدمين من الهاكرز

أتاح موقع Instagram انستجرام المملوك لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لمستخدميه تسمى recently deleted أو الحذف مؤخرا ، وذلك فى خطوة لحماية مشاركات المستخدمين من الهاكرز والمخترقين والمحافظة عليها من السرقة.





وبحسب موقع Engadget فإن ميزة الحذف مؤخرا ستمنح المستخدمين فى انستجرام فرصة 30 يوما عند نيتهم حذف صور أو فيديوهات معينة، ولكن هذه الصور ستظهر للمستخدمين الآخرين على أنه قد تم حذفها بالفعل وأنهم لا يستطيعون نسخها أو سرقتها.









وتشبه الميزة الجديدة فى انستجرام ميزة أخرى تعمل بنفس الآلية فى تطبيق الصور لهواتف آيفون، حيث لا يمكن عرض هذه المشاركات لأي شخص آخر غير المستخدم قبل مرور 30 يوما، لكنها ستظل مرئية لمالك الحساب في حالة وجود أفكار أخرى لديه أو التراجع عن استعادتها .





وفقًا لموقع انستجرام فإن ميزة الحذف مؤخرا وسيلة حماية إضافية ضد الهاكرز والمخترقين الذين يستهدفون حسابات المستخدمين بشكل متكرر.





وغالبًا ما تتم إزالة جميع منشورات الأشخاص الذين يتم اختراق حساباتهم قبل أن يتمكنوا من استعادة الوصول إليها ، مما قد يمثل خسارة مدمرة لأولئك الذين يعتمدون على محتوى الصور والفيديوهات على انستجرام خصوصا فى حالة إذا كانت هذه الحسابات عليها العديد من المتابعين، وتشمل الكثير من المحتوى.





وعند تفعيل ميزة الحذف مؤخرًا ، سيتطلب من المستخدمين إثبات هويتهم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني قبل أن يتمكنوا من استعادة مشاركة المحتوى أو إزالته نهائيًا، وتعتبر الخطوة الإضافية هي أساسًا شكل من أشكال التحقق المكون من خطوتين لإزالة المشاركات من التطبيق.



