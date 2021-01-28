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تكنولوجيا

6 نصائح لحماية حسابك على إنستجرام من الاختراق

الخميس 28/يناير/2021 - 11:02 م
إنستجرام
إنستجرام
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قسم التكنولوجيا
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم أساسيات الحياة اليومية لمعظم الأشخاص على مستوى العالم، ومع بداية 2020 وانتشار فيروس كورونا المستجد زادت أهمية منصات التواصل الاجتماعي لإلهام الناس من خلال العروض الحية وإمدادهم بالمعلومات عن الوباء وطرق الوقاية والعلاج وحاليا عن اللقاحات وطرق الحصول عليها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Business Insider، فمع زيادة إقبال كثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباطهم بها انتشرت الهجمات التي تهدف لاختراق الحساب الشخصي والكشف عن المعلومات الشخصية مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تزعم أنها من شركات مرموقة، ما أثار قلق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أولئك الذين لديهم حساب على تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام بعد أن فقد عدد منهم السيطرة على حسابهم.


ويعد السبب الرئيسي في تعرض عدد من مستخدمي إنستجرام للاختراق هو عدم معرفة أهم المعلومات عن التطبيق، وهي أن إنستجرام لا يتواصل أبدا مع المستخدمين من خلال الرسائل المباشرة DMs، ويمكن تأكيد جميع الاتصالات التي تتم بواسطة انستجرام عبر البريد الالكتروني في التطبيق من خلال فتح الإعدادات ثم اختيار الأمان لتظهر رسائل البريد الإلكتروني من إنستجرام.

ونستعرض في هذا التقرير عدة من النصائح التي يمكنك من خلالها حماية حسابك على انستجرام من أي نشاط مريب:

1. قم بتمكين المصادقة ذات العاملين لتوفير مزيد من الأمان لحسابك حتى إذا كان أحد الأشخاص يعلم كلمة المرور الخاصة بك، ويمكن إجراء المصادقة ذات العاملين عن طريق الرموز المرسلة على الرسائل القصيرة على هاتفك الذكي أو من خلال تطبيق مصادقة تابع لجهة خارجية مثل "Due Mobile أو Google Authenticator".

2. اختر كلمة مرور قوية مكونة من ستة أحرف أو أرقام أو علامات ترقيم.

3. إبطال الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث.

4. لا تشارك كلمة السر مع أشخاص ليسوا موضع ثقة.

5. لا يتواصل انستجرام أبدا مع المستخدمين من خلال رسائل التطبيق، ويمكن التأكيد على جميع الاتصالات من خلال البريد الالكتروني في التطبيق، إعدادات> الأمان> رسائل التطبيق الإلكتروني في انستجرام.

6. إذا كنت تعتقد أن حسابك على انستجرام قد تم اختراقه، يمكنك تأمين حسابك من خلال الرابط التالي هنا.
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