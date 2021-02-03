لحمايتك من الاختراق .. كيفية تغيير كلمة سر انستجرام

يعد تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام Instagram واحد من أشهر منصات التواصل الاجتماعي والتي تسمح لمستخدميها بالتواصل مع أشخاص آخرين في جميع أنحاء العالم، ولكن قد لا يتذكر البعض كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الخروج من التطبيق لأي سبب من الأسباب مما قد يؤدي إلى فقدان حسابهم وبالتالي خسارة الأصدقاء والصور والفيديوهات التي قاموا بمشاركتها معهم.





ولكن قبل أن تقع في مثل هذه المشكلة يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة إذا كنت لا تتذكرها قبل أن تقوم بتسجيل خروج من تطبيق انستجرام ، بحسب ما ذكر موقع India Today.





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ونستعرض فيما يلي خطوات تغيير كلمة المرور في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات انستجرام.





- قم بفتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

- انقر فوق صورة الملف الشخصي أسفل يسار الشاشة للانتقال لملف التعريف الخاص بك.

- انقر فوق الثلاث نقط أعلى يسار الشاشة.

- اختر إعدادات.

- انقر فوق الأمان ثم كلمة المرور.

- أدخل كلمة المرور الحالية ثم أدخل كلمة المرور الجديدة.

- انقر فوق حفظ كلمة المرور الجديدة.





ومن خلال الخطوات السابقة تكون قد أنشأت كلمة مرور جديدة لحسابك على انستجرام، ولإنشاء كلمة مرور قوية استخدم مجموعة مكونة من 6 أرقام وحروف وعلامات ترقيم.





ومع زيادة أعداد مستخدمي تطبيق انستجرام زادت الهجمات المتبعة لاحتراق الحسابات والمعلومات والبيانات السرية، ولتجنب ذلك يجب تأمين الحساب من خلال إعادة تعيين كلمة مرور انستجرام على فترات منتظمة.



