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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. كيفية إرسال رسائل مخفية في إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:01 ص
كيفية إرسال رسائل
كيفية إرسال رسائل مخفية فى انستجرام
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ندى على
تشكل الخصوصية فى موقع Instagram انستجرام عاملا مهما بالنسبة للكثير من المستخدمين، لأن موقع انستجرام يعتبر من المواقع ذات المحتوى الحساس التى تضم صورا وفيديوهات شخصية، لذلك يحرص العديد من المستخدمين على توخى الحذر عند ارسال مثل هذه الرسائل خوفا من الاختراق. 


وأطلق موقع انستجرام فى شهر سبتمبر العام الماضى لهواتف أندرويد وآيفون ميزة Vanish Mode وهى ميزة الرسائل ذاتية التدمير، والتي تختفي على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر، وسيتلقى المرسل إشعارًا إذا أخذ شخص ما "سكرين شوت " للدردشة قبل أن تختفي. 


وبحسب موقع How-To Geek  فإن هناك عددا من الخطوات يجب القيام بها فى انستجرام للتحويل إلى ميزة Vanish Mode أو الرسائل المخفية، وذلك عن طريق اتباع الآتى : 




تأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق Instagram انستجرام على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام  أندرويد أو آيفون . 


1- افتح تطبيق Instagram على هاتفك واسحب من الجانب الأيسر للشاشة أو اضغط على زر الفقاعة النصية في أعلى اليمين لعرض قائمة برسائلك المباشرة.


2- قم بتحديد المحادثة التي ترغب في استخدام ميزة الرسائل المخفية معها . 


3- قم بإيماءة التمرير لأعلى فوق مربع النص لتنشيط وضع الرسائل المخفية، وسيقوم انستجرام بتحديث خلفية الدردشة الخاصة بك بظل أغمق وإلقاء بعض الرسوم المتحركة لإعلامك بأن وضع Vanish Mode أو الرسائل المخفية نشط. 


4- وعند تفعيل الميزة يمكنك الاستمرار في الدردشة بشكل طبيعي وإرسال الرسائل بجميع التنسيقات المعتادة ، مثل القصص المباشرة ومقاطع الصوت وغيرها، وبمجد رؤسة الشخص الآخر للرسائل سيقوم انستجرام بحذف الرسائل فورا بمجرد رؤيتها.
 

وفى حين أخذ سكرين شوت سيخبرك انستجرام بأن المتلقى قام بفعل ذلك، كما يحتفظ  انستجرام بوسائط ونصوص Vanish Mode الخاصة بك لمدة تصل إلى ساعة بعد حذفها .

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