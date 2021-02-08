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تكنولوجيا

لا يعرفها الكثيرون.. ميزة فى انستجرام تحميك من الاختراق وإليك كيفية تفعيلها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:02 ص
ميزة فى انستجرام
ميزة فى انستجرام تحميك من الاختراق وإليك كيفية تفعيلها
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ندى على
قد تشكل رسالة واحدة فى Instagram انستجرام خطرا كبيرا على المستخدمين، حيث يستخدم الهاكرز عددا من الرسائل التى تبدو عادية للوهلة الأولى وعند القيام بفتحها تتسبب فى اختراق كل محتوى الحساب الخاص بالمستخدمين فى انستجرام، ولكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد. 

وبحسب موقع India Today فإن الأخطر من الاختراق أن أغلب المستخدمين فى انستجرام قد لا يعرفون أنهم مخترقون الأمر الذى يعطى فرصة أكبر للمخترقين بالاستخدام السئ للمحتوى خاصة ذلك المحتوى الموجود على الحسابات الخاصة للمستخدمين. 


 ويعتبر موقع انستجرام من المواقع التى لا ترسل للمستخدمين الذين تم اختراقهم رسائل تعلمهم بالاختراق، لذا هناك ميزة فى انستجرام وهى ميزة المصادقة الثنائية التى عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراق الحساب، ولتفعيلها يجب اتباع الخطوات الآتية : 

- افتح تطبيق انستجرام

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أسفل اليمين للانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك.

- اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين ، ثم اضغط على الإعدادات.

- اضغط على الأمان ، ثم اضغط على المصادقة الثنائية.

- اضغط على ابدأ.

- قم بتشغيل مفتاح التبديل بجوار الرسالة النصية.

- إذا لم يكن لحسابك رقم هاتف مؤكد ، سيُطلب منك إدخال رقم.

- بعد إدخال رقم الهاتف ، انقر فوق التالي.

يجب أن يكون لدى المستخدمين رقم هاتف مؤكد لحساب انستجرام الخاص بهم لاستخدام المصادقة الثنائية للرسائل النصية (SMS). وعند إدخال رقم هاتف لتشغيل المصادقة ذات العاملين ، فإنه يصبح هو الرقم المؤكد لحسابك، وبالتالى لن يسمح لأى شخص غيرك بالدخول إلى الحساب. 


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