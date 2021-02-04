إنستجرام تمنع بعض مستخدميها من استخدام هذه الميزة.. تعرف عليه

تعمل خدمة إنستجرام Instagram ، على تعطيل القدرة على مشاركة وإعادة نشر المنشورات من خلاصتك إلى القصص كجزء من اختبار لمعرفة كيف يغير التفاعل مع الميزة الشائعة.





وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، كانت الشركة المملوكة لـ "فيسبوك" قد أعلنت عن التغيير في لافتة الإشعارات المرسلة إلى المستخدمين في "دول محددة" حيث يتم إجراء الاختبار، ولكن لم توضح إنستجرام أسماء هذه الدول حتى الآن.





أقرأ أيضًا| انستجرام يضيف ميزة الحذف مؤخرا لحماية صور المستخدمين من الهاكرز





وحسبما ذكر موقع Social Media Today، فأن شركة إنستجرام بدأت خلال الأسبوع الماضي، في إرسال إشعار إلى بعض المستخدمين مكتوب فيه: "نسمع من مجتمعنا أنهم يريدون مشاهدة مشاركات أقل في القصص، وخلال هذا الاختبار، لن تتمكن من إضافة منشور خلاصتك إلى قصتك."





وبينما تعد إعادة نشر المشاركات عبر القصص ممارسة شائعة إلى حد ما، وذلك بالرغم من أنها توجد مواقف حيث ترى منشورا في خلاصتك ثم ترى على الفور تلك المشاركة مكرره في قصص صديقك.





ويشار إلى أن موقع "تويتر" أوضح عبر تغريدة على حسابه الرسمى على منصته، أنه يختبر في الوقت الحالي إمكانية مشاركة التغريدات عبر قصص إنساجرام كملصقات، والتي تأتي على غرار ميزة "سناب شات" التي أعلن عنها مؤخرا.





وكتبت "تويتر في التغريدة قائلة:"لبعض مستخدمي نظام التشغيل ios، نعم على اختبار القدرة على مشاركة التغريدات كملصقات لإنستجرام أيضا، ومن خلال النقر على أيقونة إنستجرام في قائمة مشاركات تويتر انقر على خيار إضافة التغريدة كملصق في القصص".