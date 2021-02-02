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منوعات

لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:55 م
فيديو لايف على إنستجرام
فيديو لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل سيدتين
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هدير علاء
أُُلقي القبض على مواطن أمريكي في الـ29 من عمره بتهمة القتل، وذلك بعد مشاركته بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهر فيه وقد كان يحمل سلاحًا ناريًا داخل شقته وبالقرب منه ظهرت جثتان هامدتان لسيدتين.

وأفادت تقارير إخبارية بأن جريمة قتل السيدتين وقعت بمدينة "فاكافيلي" في مقاطعة "سولانو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في الساعات الأولى من صباح يوم الـ30 من يناير الماضي، وعثرت الشرطة في وقت لاحق على جثتي السيدتين في مسرح الجريمة بعد مواجهة محتدمة.
 

وأعلنت إدارة شرطة مدينة "فاكافيلي" إلقاء القبض على الجاني، ويُدعى "ريموند مايكل ويبر" واحتجازه في سجن المقاطعة على خلفية اتهامه بقتل السيدتين، مع الإشارة إلى أنه قد تقرر حجب هوية الضحيتين وإبلاغ عائلتيهما فحسب، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الثلاثاء.

يذكر أن ضباطًا من الشرطة المحلية توجهوا إلى مسرح الجريمة بناءً على بلاغ من سيدة أفادت بوجود مسلح بالداخل، موضحة أنه شارك "فيديو لايف" عبر "إنستجرام" من داخل محل إقامته وظهرت فيه سيدتان كانتا ترقدان على الأرض دون حراك.


ولدى وصول الضباط، وجدوا أن الجاني "ريموند مايكل ويبر" تحصن داخل شقته، وتمكنت السلطات من اقتحام شقته بعد اتخاذ إجراءات مشددة، وبعد مقاومة لم تستمر طويلًا تم إلقاء القبض عليه.

وبالنسبة إلى الضحيتين، فإن سبب وفاتهما والملابسات المحيطة بجريمة القتل بصفة عامة مازالت قيد التحقيق.
لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان
لايف على إنستجرام يكشف جريمة قتل أمريكيتين ويطيح بالجاني خلف القضبان
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