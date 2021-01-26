فيديو على تيك توك يساعد في إنقاذ سيدة من السرقة والاختطاف.. ما القصة؟

أشادت سيدة كندية بمتابعي حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" مؤكدة أنهم ساعدوا في إنقاذ حياتها، وذلك بعد أن حذروها من أن رمزًا مريبًا وجدته خارج محل سكنها قد يكون مؤشرًا على أنها "مستهدفة من قبل عصابة" باعتبارها ضحية محتملة لعملية اختطاف أو اتجار بالبشر أو حتى استغلال جنسي.





وكانت هذه السيدة "جايد جول"، وهي من مدينة "سانت جون" بمقاطعة "نيوفاوندلاند ولابرادور" الكندية، قد شاركت في وقت سابق من الشهر الجاري مقطع فيديو تحدثت خلاله عن ارتيابها حيال اكتشافها رمز غريب مرسوم وسط الثلوج فوق سلة المهملات الموضوعة خارج منزلها، وطلبت من متابعي حسابها، الذين يُقدر عددهم بـ53 ألف متابع، مساعدتها في تحديد ماهيته.









وسرعان ما انهالت عليها رسائل تحذير من متابعيها، الذين أفادوا بأن هذا الرمز يشير إلى أنها مستهدفة من قبل عصابة؛ ووفقًا لمئات المتابعين فإن الرمز الذي وجدته "I F" هو اختصارًا لـ"One Female" أو "أنثى واحدة"، وهو رمر يرسمه أفراد العصابات خارج منازل السيدات اللاتي يعشن بمفردهن لتنبيه أفراد العصابات الآخرين بالمنطقة إلى أن الشخص المقيم هناك بمثابة هدف سهل لجرائم كالسرقة والاتجار بالبشر والاغتصاب، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتوجهت "جول" بعد مشاركتها لهذا الفيديو بالشكر لمتابعيها لتحذيرهم إياها مشددة على أنهم "أنقذوا حياتها بدون شك"، وطمأنتهم في مقطع فيديو آخر شاركته في الـ15 من يناير الجاري عبر " تيك توك " أنها قد توجهت للإقامة برفقة والدتها بعد أن تملك منها الخوف حيال هذا الرمز ومعناه ولم تعد لمحل سكنها منذ ذلك الحين، وتابعت موضحة أن والدتها تخطط للانتقال للعيش معها بمنزلها، وهي تنوي العودة خلال الأسبوع الجاري.









وأشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بعد تلقيها تحذيرات بشأن معنى الرمز المرسوم خارج منزلها، ورغم أن ضباط الشرطة بدوا داعمين للنظرية المتعلقة بكونه رمزًا خاصًا بأفراد العصابات، إلا أنه لم يكن في إمكانهم فعل الكثير لمساعدتها لعدم وجود أي مشتبه به، لذا أزالوا الرمز ثم غادروا كما نصحوها بمغادرة المنزل لعدة أيام إذا كان في استطاعتها، وهو ما فعلته.





وأضافت أنها اشترت كاميرات مراقبة في محاولة لحماية نفسها في أعقاب هذه الواقعة.



