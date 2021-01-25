يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور





مقابل "عدم القيام بأي شيء" عرض رجل ياباني نفسه للإيجار، من أجل الحصول على الأموال، والغريب أنه جمع عددًا هائلًا من المتابعين عبر الإنترنت وآلاف العملاء.





يتقاضى «شوجي موريموتو» البالغ من العمر 37 عامًا من طوكيو، 10000 ين أي حوالي 95 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى نفقات السفر والوجبات، مقابل عدم فعله أي شئ إلا تناول الطعام والشراب والرد بإجابات بسيطة.





أحيانًا تحتاج إلى شخص يرافقك إذا صعب عليك التسوق والتجول بمفردك أو تحتاج إلى لاعب ليكتمل فريقك، أو ربما تحتاج لمن يحجز لك مكان، وهذا هو مبدأ موريموتو، يقول: "لا أستطيع فعل أي شيء باستثناء الأشياء السهلة”.





عرض الشاب الياباني خدماته لأول مرة في يونيو 2018 بعد أن نشر تغريدة قال فيها: أنا أعرض نفسي للإيجار، كشخص لا يفعل أي شئ" مضيفا التفاصيل السابقة، وبالفعل وجد عملاءه.





في البداية قدم موريموتو خدماته مجانا، لكنه قرر تقاضي رسوم لتقليل حجم الطلبات، حيث يؤكد لصحيفة الإندبندنت أنه يوفر طلبات ثلاثة أو أربعة عملاء يوميًا الذين وصل عددهم إلى 3000 منذ أن أطلق خدماته لأول مرة".





وأشار إلى أن "الناس يستأجرون خدماته لأسباب مختلفة، لكن معظمهم يشعرون بالملل أو الوحدة ويريدون ببساطة شخص ليستمع إليهم".





من بين الأعمال التي تم استئجاره للمشاركة فيها كان تناول الغداء، التقاط الصور على انستجرام، مرافقة شخص يطلب الطلاق، التقاط صور الفراشات في الحديقة والاستماع إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يكافحون من أجل عملهم".

البعض يعمل ليلًا ونهارًا لتوفير قوت يومه والبعض الآخر من شدة الكسل يكتف بالجلوس في المنزل والتذمر من انعدام الوظائف وعدم القدرة على إيجاد فرص عمل، لكن هناك نوعا آخر من الناس يخلق من كسله وظيفة لنفسه.