محاولة اختطاف في وضح النهار.. أم تنقذ طفلها من قبضة خاطفة في آخر لحظة

استطاعت أم بفضل سرعة تصرفها إنقاذ نجلها، البالغ عمره 5 أعوام، من محاولة اختطاف تعرض لها في وضح النهار بأحد الحدائق العامة في بلدة "نورثولت" الواقعة غرب العاصمة البريطانية "لندن" في وقت سابق من الشهر الجاري.





وأفادت تقارير وسائل إعلام بريطانية بأنه قد أُلقي القبض على رجل في الـ27 من عمره على خلفية محاولة اختطاف الطفل أمام والدته، والتي وقعت يوم الخميس الموافق الـ7 من يناير.









وكشفت الشرطة المحلية عن تفاصيل محاولة الاختطاف موضحة أن الخاطف اقترب من الطفل ثم حمله واستطاع أن يركض به مسافة قصيرة قبل أن تتدخل والدته لمواجهته، وأُطلق سراح الطفل في أعقاب ذلك دون أن يصاب بأي أذى.





وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه قد أُلقي القبض على الخاطف، والذي لم يشر إلى هويته، في الـ23 من الشهر الجاري.







