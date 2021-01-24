لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور





تسببت إحدى تلك التحديات في مقتل طفلة إيطالية عمرها 10 سنوات أرادت تجربة ما رأته عيناها الصغيرتان على الشاشة الصغيرة، حيث وقعت الطفلة أنتونيلا ضحية لمقاطع خطيرة تعرف بـ "تحدي الوشاح".





يقوم المشاركون في التحدي بـ خنق أنفسهم حتى يفقدوا وعيهم لعدة ثوان، بهدف المغامرة وتجربة بعض المشاعر الخطيرة.





وبالفعل سعت الطفلة إلى تنفيذ ما شاهدته عبر تطبيقها المفضل في غفلة من والديها، فأغلقت على نفسها باب المرحاض، وربطت وشاحًا حول رقبتها وخنقت نفسها بالخطأ، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.





سقطت الطفلة المسكينة على الأرض قتيلة، بعد تعرضها لسكتة دماغية أودت إلى وفاتها، مما دفع السلطات الإيطالية لحظر التطبيق الصيني TikTok في البلاد.





وأمرت إيطاليا شركة TikTok الصينية باتخاذ اللازم للتأكد من عدم استخدام الأطفال الصغار لتطبيقها، بعد وفاة الفتاة التي تبلغ من العمر 10 أعوام فقط عن طريق قتل نفسها بالخطأ في "تحدي Blackout".





لا يُفترض أن يستخدم الأطفال دون سن 13 عامًا تطبيق TikTok، لكن السلطات الحكومية الإيطالية طلبت من التطبيق حظر حسابات المستخدمين التي لم يتم التحقق منها في مهلة حتى 15 فبراير القادم.





وذلك قبل أن تقرر الحظر التام للتطبيق في البلاد، مشيرة إلى أنه كان من السهل على الأطفال دون سن 13 عامًا تجاوز قواعد التسجيل في تيك توك، وفقًا للتقارير.





أثارت حادثة وفاة الطفلة الصغيرة من مدينة باليرمو في صقلية صدمة كبرى في إيطاليا، وفتح المدعون تحقيقًا للتأكد مما إذا كان شخص ما قد دعا الفتاة للمشاركة في التحدي.





وقالت متحدثة باسم تيك توك في إيطاليا لرويترز "الخصوصية والأمان من الأولويات المطلقة لـ TikTok ونحن نعمل باستمرار على تعزيز سياساتنا وعملياتنا وتقنياتنا لحماية مجتمعاتنا والمستخدمين الشباب على وجه الخصوص".

في كل يوم يظهر تحد جديد عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، دون حسيب أو رقيب على مدى خطورة بعض تلك التحديات، خاصة على الأطفال الذين يتركهم آباؤهم وحيدين مع التطبيق دون التأكد من سلامة ما يتعرضون إليه من محتوى قد يكون قاتلا.