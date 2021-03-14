نصائح لمنع هاتفك الذكي من تتبع موقعك نهائيا

هناك الكثير من الآليات التى يستطيع بها هاتفك بكل سهولة معرفة موقعك وتحديده والأسوأ من ذلك تتبعه، وهو الأمر الذى يكون فى غاية الخطورة عند اختراقك من أحدهم، حيث يتعرض الكثير من مستخدمى الإنترنت أحيانا للتتبع دون علمهم ، مما يعرض محتوياتهم الخاصة ومعلوماتهم الشخصية للخطر.





وبحسب موقع Safeonline فإن GPS و ميزات مثل Find My Friends والإعلانات المحلية على تطبيقات فيسبوك وجوجل وغيرها تستطيع تتبع موقعك بالكامل من خلال الهاتف، وفيما يلى هناك عدد من النصائح التى يجب اتباعها حتى تمنع هاتفك الذكى من تتبعك





إقرأ أيضا : تقارير : آبل تتجسس على بيانات مستخدميها الشخصية





استخدام وضع الطائرة أو Airplane Mode





وتعد أسهل طريقة لإنجاز هذه المهمة هي تشغيل ميزة وضع الطائرة، حيث يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل كل من أجهزة الراديو الخلوية والواى فاى Wi-Fi المثبت داخل هاتفك بحيث لا يتمكن أي منهما من الاتصال بالشبكات، وإعطاء الفرصة للتجسس عليك.





القيام بتعطيل GPS





ويجب تعطيل نظام GPS الخاص بك، حيث تحتوي بعض الهواتف على هذا كإعداد مستقل ، بينما يجمعه الآخرون في قوائم مثل الخصوصية أو إعدادات الموقع، ويمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الميزات المستندة إلى الموقع على هاتفك إلى منع تنشيط نظام تحديد المواقع العالمي GPS ، والذي بدوره يمنعه من توفير موقع هاتفك.





تحديد الخصوصية





وعلى هاتفك الآيفون انتقل إلى الإعدادات بهاتفك ، ثم حدد "الخصوصية" ، ومن هناك ، حدد خدمات الموقع الأخرى، وسترى سلسلة من التطبيقات التي تستخدم خدمات الموقع ، ويمكنك اختيار تعطيلها جميعًا عن طريق تحريك شريط التمرير في الأعلى ، أو تعطيل خدمات الموقع فقط لتطبيقات معينة.





أما على هاتفك الأندرويد افتح خاصية App Drawer أو "درج التطبيقات" ، وانتقل إلى "الإعدادات" ، وحدد "الموقع" ، ثم أدخل إعدادات موقع جوجل ويمكنك إيقاف الإبلاغ عن الموقع وسجل المواقع، حيث تعمل ميزة الإبلاغ عن الموقع على تغذية بيانات موقعك إلى العديد من التطبيقات.



