احذرها.. عادات خطيرة تضر بهاتفك الذكى وتؤدى لتدميره

فى بعض الأحيان، نقوم بارتكاب بعض الأخطاء والعادات الشائعة فيما يتعلق باستخدام الهواتف الذكية، ولكن كثيرا ما نعتقد أنها لن تضر بهواتفنا ولكنها تؤثر على المدى الطويل على الهواتف وأدائها بشكل عام.





وبحسب موقع BRIGHT SIDE فإن هناك عدد من فإن هناك عدد من الأخطاء المتكررة والمدمرة للهواتف الذكية والتى تتعلق بكيفية شحنها و التعامل مع نظام السوفت وير الخاص بها والذى يجعلها تتأثر بعد فترة من الوقت، ومن هذه العادات :





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1- حفظ كلمات المرور على المواقع





وعند حفظ كلمات المرور على عدد من المواقع يجعل من السهل للغاية لأى هاكر أن يقوم بنسخ كل كلمات مرورك المحفوظة الأمر الذى يعمل على اختراق بياناتك بشكل كامل.





2- استخدام كلمات مررور سهلة على حساباتك





ويقوم المستخدمون بوضع كلمات سر سهلة لتذكرها الأمر الذى يجعل اختراقها أكثر سهولة





3- استخدام كلمات سر واحدة لكل المواقع





ويقوم عدد كبير من المستخدمين بوضع كلمة سر واحدة لكل أو معظم حساباتهم، إضافةً إلى عدم تغيير كلمات السر لفترات طويلة الأمر الذى يجعلهم يجهلون إذا قد تم اختراقهم.





4- استخدام الشواحن السريعة على الهواتف العادية





وعند استخدام الشواحن السريعة في الهواتف التى ليست مخصصة للشحن السريع يقوم الشاحن السريع بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.





5- استخدام شاحن غير الشاحن الأصلى





وعند القيام بشخن الهاتف من أحد الشواحن المختلفة والتى لا تتناسب مع هاتفك يعمل ذلك على اضعاف البطارية بشكل سريع ويعجل من تلفها ، الأمر الذى يسبب تسرب الشحن لتنفد فى ساعات قليلة جدا.





6- عدم القيام بتحديث الهاتف





قد لا تكون الهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث الفيروسات ، وإذا أصيب الهاتف بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك، لذا يجب دائما المحافظة على تحديث الهاتف.





7- عدم استخدم المصادقة الثنائية لكلمات سر حساباتك الشخصية





وتعتبر ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA، والتي عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة؛ سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها، وعند تجاهل هذه الخاصية فإنك تعرض هاتفك للاختراق بشكل متكرر .





8- استخدام تطبيقات غير موثوقة





وتعمل التطبيقات غير الموثوقة على اختراق هاتفك وارسال الروابط الخبيثة التى تعمل على اضعاف هاتفك وتدميره بعد فترة كما تعمل على اختراق بيناتك الشخصية .

9- عدم استخدام غطاء أو واقى للهاتف

وتتأثر شاشة الهواتف بشكل مباشر عند عدم استخدام غطاء أو واقى يحميها من الخدوش والكسر واللمس بشكل خاطئ مما يجعلها مع الوقت تفقد وظيفتها مما يؤدى إلى تلف الشاشة واللمس بشكل عام .



