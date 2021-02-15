تجنبها فورا.. أخطاء شائعة تدمر بطارية اللاب توب

تحتاج الأجهزة الإلكترونية إلى معاملة خاصة أثناء الاستخدام، حتي تستمر في العمل بشكل صحيح، خاصة تلك الأجهزة التي تأتي مزودة ببطارية ليثيوم مثل جهاز الكمبيوتر المحمول أو اللاب توب





وتعتبر البطارية عصب الأجهزة الإلكترونية، نظرا للاستخدامات اليومية الشاقة، ولكن يرتكب معظم المستخدمين بعض الأخطاء عند استخدام أجهزة الحاسب المحمولة اللاب توب قد تؤدي في النهايه الي عطبها وتدميرها.









لذا نستعرض إليك فيما يلي عددا من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون والتي تؤدي إلى تدمير بطارية اللاب توب، والتي يجب تجنبها على الفور:





1. توصيل الشاحن باستمرار:

يقوم بعض المستخدمين بارتكاب خطأ كبير عند توصيل الشاحن أثناء استخدام الحاسب مع وجود البطارية متصله بالجهاز, يؤدي هذا الي بقاء البطارية في حالة شحن مستمرة, فمن المفترض تستهلك البطارية الشحن الموجود بداخلها للنهاية حتي تعمل بكفاءة، لذا لا توصل الشاحن مع وجود البطارية بالجهاز.





2. إزالة البطارية أثناء تشغيل الجهاز:

من أحد الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون باستمرار هي فصل البطارية أثناء عمل اللاب توب ومتصلا بالشاحن، ولا يقوم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل القيام بهذه الحركة، حيث يععد إزالة البطارية أثناء عمل الجهاز بمثابة صدمة لكلا الطرفين, مما يؤثر سلبا علي العمر الافتراضي للبطارية، لذا لا تفصل البطارية أثناء تشغيل الجهاز.





3. نفاذ شحن البطارية بالكامل:

من الأخطاء الكثيرة التي يقع فيها المستخدمون هي ترك شحن البطارية ينفذ بالكامل وتصل الي 0%, وهي تمثل صدمة لكل من البطارية والجهاز نفسه، لذا يجب عليك عدم ترك البطارية لتفقد كامل شحنها.





4. ترك البطارية بدون تشغيل لفتره طويلة:

ترك البطارية بدون شحن يعمل علي تقليل العمر الافتراضي للبطارية، لذا إذا كنت تستخدم حاسوبك باستمرا احرص على استخدم البطارية من حين لآخر للحافظ علي سعة الشحن بداخلها.