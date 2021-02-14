كن حذرا .. 7 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل شراء لاب توب مستعمل

يعد شراء لاب توب مستعمل أمرا صعبا بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لا يعرفون شيئا عن كيفية شراء الأجهزة الإلكترونية، لاسيما المستعملة، حيث إن كل ما يحتاجه المستخدم لشراء لاب توب مستعمل هو اتباع بعض التعليمات الأساسية للتأكد من خلو الجهاز الذي تنوي شرائه من المشاكل قبل إنفاق أموالك فيه.





وخلال السطور التالية نستعرض أهم الأمور التي يجب أن تتحقق منها قبل شراء لاب توب مستعمل، لذلك كن حذرا:









1. اسأل عن الأوراق وتراخيص البرامج الأصلية:





قبل شراء لاب توب مستعمل أسال عن الأوراق التي تأتي مع الجهاز والأقراص التي تحتوي على التعريفات الخاصة بالجهاز والبرامج الخاصة به بحيث يمكنك استخدامه فى حالة إعادة تثبيت نظام التشغيل.





2. تحقق من سلامة الهيكل الخارجي للجهاز:





افحص الهيكل الخارجي لجهاز الاب توب الذي تنوي شراؤه بعناية، وتأكد من أنه خال من الشقوق والخدوش أو من الكسور في أطرافه أو شاشته، وتأكد أيضا من مفاصل الشاشة ومكابس البطارية، كما انظر وتأكد من أماكن المسامير وتأكد من وجودها كاملة لمعرفة ما إذا كان قد سبق وتم فتح الجهاز لعمل صيانة أو لاستبدال قطع الغيار الأصلية بأخرى مزيفة.





3. تحقق من الشاشة:





أثناء فحصك للجهاز إذا كانت الشاشة خالية من الخدوش أو ليس بها كسر، لن تظهر إليك عيوبها بالكامل فمن الممكن أن تكمن المشكلة في طريقة عرض الشاشة أثناء تشغيلها مثل وجود بقع أو تغيير في الألوان والسطوع، لذا قم بتجربة الشاشة من خلال تشغيل مقطع فيديو وانظر ما إذا كانت زوايا العرض عريضة بما فيه الكفاية.





4. تحقق من لوحة المفاتيح والماوس:





تعد لوحة المفاتيح والماوس (التاتش باد)، من أكثر الأشياء استخداما في أي جهاز كمبيوتر إلى جانب البطارية، لذا تأكد من أنهما يعملان بشكل صحيح.





5. تحقق من حالة البطارية:





معظم بطاريات أجهزة الحاسب المحمولة لها عمر افتراضي وهو 3 سنوات كحد أدني، لذا تأكد من تشغيل جهاز الاب توب الذي تنوي شرائه فترة طويلة لاختبارها والتأكد من خلوها من العيوب.





6. التحقق من الاتصال اللاسلكي:





قبل شراء لاب توب مستعمل تأكد من إمكانية تفعيل شبكة الاتصال اللاسلكي الواي فاي فهي من أهم ميزات أجهزة الكمبيوتر المحمولة، تحقق أيضًا من إذا كان اتصال البلوتوث يعمل أم لا.





7. التحقق من المنافذ والأجهزة الملحقة باللاب توب:





تعد أيضًا منافذ الـ USB، ومنفذ سماعة الرأس من أهم الأشياء التي يجب التحقق منها فهي تفسد بسرعة مع كثرة الاستخدام، لذا تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، وتأكد أيضًا من كاميرا الويب، و السماعات المدمجة بالجهاز الـ Speaker، ما إذا كانت تعمل بشكل سليم أو بها مشكلة.