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تكنولوجيا

أسرع 3 مرات من الأجهزة الأخرى.. آبل تطلق لابتوب MacBook Pro بمعالج M1 الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
جهاز MacBook Pro
جهاز MacBook Pro
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة آبل Apple، خلال حدث "One More Thing" الذي أقيم أمس الثلاثاء، عن أول كمبيوتر محمول ماك بوك برو MacBook Pro، والذي سيعمل على معالج من تصميمها يدعى M1، والذي تم الإعلان عنه أيضًا ضم فعاليات المؤتمر.  

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يأتي هاتف MacBook Pro، بقياس 13 بوصة، إلى جانب شريحة معالج آبل الجديد M1 ونظام Big Sur، وهي منتجات أكدت عليها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية باعتبارها أجزاء أساسية من مجموعتها لكل من المحترفين المبدعين والتقنيين


وسيحتوي جهاز MacBook Pro الجديد على معالج M1 الجديد من آبل، والذي تقول الشركة إنه يتميز بـ "أسرع نواة وحدة المعالجة المركزية في العالم"، وأسرع رسومات مدمجة، و مكاسب كبيرة في القوة والأداء مقارنة بشرائح Intel التي استخدمتها سابقًا.

وقالت آبل: إن شريحة M1 تعد أسرع بثلاث مرات مقارنة بالحاسب المحمول الأكثر مبيعا، والذي سيتم إطلاقها مع نظام macOS 11 Big Sur، وتوفر الشريحة أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء أسرع بما يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات في التعلم الآلي أسرع بما يصل إلى 15 مرة.

ومع عمر للبطارية أطول بمقدار الضعفين،حيث يوفر MacBook Pro الجديد ما يصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

وسيتوفر جهاز MacBook Pro، بسعر 1,299 دولار أمريكي (أي ما يعادل 20,328 جنيها مصريا) لقياس 13 بوصة.

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