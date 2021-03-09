فعلها فورا .. 5 نصائح لتحسين أداء ألعاب الفيديو على جهازك

يواجه أغلب مستخدمي أجهزة الكمبيوتر واللاب توب سرعات بطيئة في مرحلة ما أثناء ممارسة ألعاب الفيديو نظرًا لأن البرامج التى يستخدمونها أصبحت أكثر تقادما، وأصبحت الطريقة التي تتفاعل بها أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك مع هذه التغييرات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أدائه، خاصة أثناء استخدام نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10.





وبحسب موقع AVG Technologies فإنه يمكن إجراء بعض التحسينات على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الخاصة بك لتعمل بشكل أسرع، حيث أن هناك بعض التحسينات التي يمكنك إجراؤها وتكون أكثر فعالية وسهلة التنفيذ، وتؤدى إلى تسريع أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أثناء ممارسة الألعاب الفيديو ومنها :





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1 - إلغاء تثبيت البرامج غير الضرورية

يأتي جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا مسبقًا بعدد من التطبيقات التي لن تستخدمها كثيرا أو أنها غير مهمة، والتى يمكن أن تستهلك جهازك، ويجب عليك إزالتها من جهازك، وبمجرد العثور على البرنامج قم بإلغاء تثبيته.





2 - إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك

فيما يتعلق باستخدام الذاكرة ، يستخدم Windows 10 ذاكرة وصول عشوائي أقل من الإصدارات السابقة ، ولكن يمكنك زيادة ذاكرة الوصول العشوائي لتسريع الأجهزة، و تتيح بعض أجهزة اللاب توب المخصصة للأعمال والألعاب إمكانية إضافة ذاكرة وصول عشوائي RAM .





3- إغلاق التطبيقات الخلفية

تعمل بعض التطبيقات مباشرة عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر والتي تسمى تطبيقات بدء التشغيل، والتي تستهلك طاقة كبيرة من أداء جهازك عند تشغيل نظامك، لذا يمكن تعطيلها بسهولة تحسين أداء الألعاب في ويندوز 10، ويمكنك ذلك من خلال:

- انقر على مفاتيح Ctrl+Shift+Escape.

- ثم التبديل إلى علامة تبويب Startup.

- اذهب إلى خيار الخصوصية، ثم قم بإيقاف تشغيل جميع الخيارات.

- ومن خيار تطبيقات في الخلفية قم بإيقاف تشغيلها جميع من خيار OFF.





4- التحقق من وجود برامج التجسس والفيروسات

هناك بعض التطبيقات والبرامج التى تتيح اكتشاف الفيروسات مثل برنامج Windows Defender الذى سهّل أكثر من أي وقت مضى العثور على البرامج الضارة التي قد تسبب مشكلات كبيرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما أنه من السهل أيضًا تثبيت برامج الجهات الخارجية ويمكن أن تكون فعالة بنفس القدر في إزالة أي برامج تجسس أو فيروسات قد تكون التقطتها.





5- راقب نشاط متصفح الويب الخاص بك