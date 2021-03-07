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تكنولوجيا

يجب تفعيلها فورا.. 5 إعدادات مهمة عند شرائك لاب توب جديد

الأحد 07/مارس/2021 - 05:04 ص
يجب تفعيلها فورا..
يجب تفعيلها فورا.. 5 إعدادات مهمة عند شرائك لاب توب جديد
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ندى على
يتطلب شراء لاب توب جديد عددا من الإجراءات والإعدادات المهمة فورا قبل تشغيله والبدء عليه، وهي إعدادات تعد مؤثرة فى عملية تشغيله بعد ذلك حيث تكون بمثابة مفتاح لأداؤه بشكل جيد، وعند المحافظة على تفعيلها تساعد بشكل كبير فى تقديم أداء سلس للغاية. 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الإعدادات المهمة التى يجب تفعيلها عند شراء لاب توب جديد، والتى قد لا يعرفها البعض، أو قد يتجاهلها ظنا منه أنها غير مهمة أو مؤثرة ، ومن هذه الإعدادات : 


1- القيام بتحديث نظام التشغيل 
من أهم الأشياء التى يجب تفعيلها فورا عند شراء لاب توب جديد هى القيام بتحديث نظام التشغيل، وذلك من خلال نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 ، انتقل إلى الإعدادات ثم  التحديث والأمان وانقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وسيقوم الويندوز تلقائيًا بتنزيل التحديثات وتثبيتها في المستقبل، وإذا كان لديك جهاز Mac من آبل ، فانقر فوق قائمة Apple في الزاوية العلوية اليسرى واختر تفضيلات النظام ثم تحديث البرنامج.  

2- إزالة برامج Bloatware
وبرامج Bloatware عبارة عن برنامج تم تحميله مسبقًا على نظام التشغيل وهو غير مرغوب فيه أو غير ضروري، وغالبًا ما تكون هذه التطبيقات عديمة الفائدة ، ومع ذلك فإن مساحة التخزين تكون مهدرة، وتشتهر الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول التي تعمل بنظام Windows بهذا الأمر ، في حين أنه نادرًا ما يحدث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Mac و Linux و Chrome OS.  

3- حماية جهازك ضد السرقة 
يجب  حماية اللاب توب الخاص بك من السرقة، فإذا سرق شخص ما جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فلن تفقد جهازك فحسب ، بل من المحتمل أن تفقد جميع البيانات الموجودة عليه، لذلك يجب وضع تدابير لاستردادها. 

ويتضمن ويندوز 10 ميزة مضمنة تسمى Find My Device أو العثور على جهازي ، وهى موجودة في الإعدادات ثم يمكنك القيام بتحديثها ومن ثم تفعيل الأمان ثم  اختيار العثور على جهازي، أما بالنسبة للأجهزة التى تعمل بنظام  macOS ، قم بالدخول على  تفضيلات النظام ثم معرف Apple وحدد iCloud من الشريط الجانبي وتأكد من تمكين Find My Mac.  

4- مراجعة برامج مكافحة الفيروسات
يأتي ويندوز 10 مزودًا بـ Windows Defender مضمنًا ، وإذا كنت تريد بعض الحماية الإضافية ، فيمكنك إقرانها بأدوات أمان قوية أخرى، لذلك يجب اختيار برامج موثوق بها توفر أعلى حماية للأجهزة وتقوم بمكافحة الفيروسات الضارة. 

5- تقليل الضرر الناتج عن الحرارة
وعادة ما تكون أجهزة اللاب توب  أكثر عرضة للحرارة من أى  أجهزة أخرى وفي الوقت نفسه ، فإن العديد من أجهزة أجهزة اللاب توب لديها دوران ضعيف للهواء والكثير من البقع التي يتراكم فيها الغبار، ويجب عدم  استخدام  الكمبيوتر المحمول على السجاد أو الفراش أو حتى في حجرك، وضعه على سطح صلب ومسطح لتقليل امتصاص الغبار، وقم بتنظيفه بأفضل ما يمكنك لإزالة الغبار، وتعرف على درجات حرارة تشغيل الكمبيوتر الشخصي الآمنة، وإذا شعرت أن النظام أصبح ساخنًا جدًا ، فقم بإغلاق التطبيقات المكثفة. 
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