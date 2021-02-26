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تكنولوجيا

بمعالج من الجيل 11.. شاومى تطلق رسميا لاب توب RedmiBook Pro.. سعر ومواصفات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:02 م
شاومى تطلق رسميا
شاومى تطلق رسميا لاب توب RedmiBook Pro
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ندى على
أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا، لاب توب RedmiBook Pro ، حيث يأتى جهاز اللاب توب بإصدارين للشاشة هما 14 و15 بوصة، بالإضافة إلى احتوائه على معالجات من نوع Intel من الجيل الحادى عشر. 

وبحسب موقع Gizmochina الصينى فإن شاشة لاب توب RedmiBook Pro تأتى بدقة 2560 × 1440، وتبلغ نسبة جسم الشاشة حوالي 88.2٪، لانبعاثات الإضاءة المنخفضة، ومجموعة ألوان sRGB بنسبة 100٪، مع زاوية عرض 178 درجة، سطوع 300 شمعة كحد أقصى، تعتيم DC.  


ويعمل لاب توب RedmiBook Pro بمعالج من نوعIntel Core i5-1135G7 و Core i7-1165G7 من الجيل الحادي عشر، ويقترن هذا إما ببطاقة رسومات مدمجة Intel Xe أو وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce MX450،  وذاكرة من نوع  DDR4 3200 . 

ويشمل لاب توب RedmiBook Pro  على واى فاىWi-Fi 6) ، وبلوتوث Bluetooth 5.1 ، ومنفذ شحن  1USB-C  ، ومعدل تحديث 60 هرتز ، أما نسخة 15 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وعرض 1080 بكسل حتى 240 هرتز. 

ويحتوى لاب توب RedmiBook Pro على بطارية بقوة 56 واط في الساعة ، ومحول USB-C بقوة 65 واط ، ومكبر صوت 4 واط مع DTS Audio ، ومستشعر ببصمة الإصبع ، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل ، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ، ونظام Windows 10 Home المثبت مسبقًا ،  ونظام التشغيل Microsoft Office Student.  

ويبلغ سعر لاب توب RedmiBook Pro نسخة 14 بوصة بسعر697 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصرى لنسخة  16 + 512 جيجابايت.  

ويبلغ سعر لا توب RedmiBook Pro نسخة 15 بوصة بسعر774 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 150 . 12 ألف جنيه جنيه مصرى 16+ 512 جيجابايت. 
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