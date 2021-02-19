شاهد.. تسريبات مصورة تكشف سعر ومواصفات أرخص جهازى تابلت من سامسونج

كشفت تسريبات مصورة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق جهازى تابلت بسعر رخيص فى شهر يونيو القادم، وهما جهازى Galaxy Tab S7 Lite و Galaxy Tab A7 Lite .





وبحسب موقع Gizmochina فإن جهازى التابلت Galaxy Tab S7 Lite و Galaxy Tab A7 Lite سيكونان أرخص أجهزة تابلت من سامسونج لهذا العام، حيث من المحتمل أن يصدرا بسعر 350 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5500 جنيه مصرى، وبذلك يكونا أرخص أجهزة تابلت 5G من سامسونج.













وسيأتى جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite بشاشة قياس 12.4 بوصة فيما سيأتى Galaxy Tab A7 Lite بشاشة مقاس 8.7 بوصة ، مع تصميم معدني نحيف، كما سيصدرا ب 3 أنواع واى فاى Wi-Fi.





وسيدعم جهاز التابلت Galaxy S7 Lite قلم S Pen الذكى، يحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد، ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر.





وتسعى سامسونج بإطلاقها جهازى تابلت Galaxy Tab S7 Lite و Galaxy Tab A7 Lite للمنافسة مع عدد من الشركات مثل شركة آبل، التى تتجه هى الأخرى لإصدار تابلت شبيه ب iPad Air 3 بسعر رخيص.





وفي العام الماضي ، أطلقت سامسونج جهاز Galaxy Tab S6 Lite من الفئة المتوسطة، وسعر رخيص، ومن المتوقع أن يحصل خليفه Galaxy Tab S7 Lite على معظم المواصفات التى صدر بها .







