صور جديدة تكشف جودة فائقة لشاشات هواتف Redmi Note 10 من شاومي

كشفت تسريبات صور جديدة لهواتف Redmi Note 10 ،عن جودة الشاشة التى ستصدر بها الهواتف، مع صور أخرى توضح التصميم الخلفي والتفاصيل الرئيسية للهواتف المقرر طرحها يوم 4 مارس المقبل.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi Note 10 ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Redmi Note 10 و Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10 Pro Max ، حيث ستأتى الهواتف بشاشة من نوع AMOLED بدلا من شاشة OLED .





كما ستأتى هواتف Redmi Note 10 Pro بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف IP52 ، ونوتش صغير للغاية للكاميرا السيلفى،مع ثلاثة ألوان مثل الأخضر والأبيض والرمادي .









وسيكون هاتف Redmi Note 10 كأول هاتف من سلسلة Note يتميز بشاشة AMOLED، مع ميزة Always-on Display الموجودة في الهواتف المزودة بشاشات AMOLED ولكن مع معدل تحديث تقليدي يبلغ 60 هرتز فى الثانية.









وسيحصل هاتف Redmi Note 10 Pro على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED .





وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة.





ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Redmi Note 10 القادمة حوالى 275 دولار أمريكى أى ما يعادل 5000 جنيها مصريا.







