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تكنولوجيا

صور جديدة تكشف جودة فائقة لشاشات هواتف Redmi Note 10 من شاومي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:09 ص
صور جديدة تكشف جودة
صور جديدة تكشف جودة خارقة لشاشات هواتف Redmi Note 10
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ندى على
كشفت تسريبات صور جديدة لهواتف Redmi Note 10 ،عن جودة الشاشة التى ستصدر بها الهواتف، مع صور أخرى توضح التصميم الخلفي والتفاصيل الرئيسية للهواتف المقرر طرحها يوم 4 مارس المقبل. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Redmi Note 10 ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Redmi Note 10 و Redmi Note 10 Pro و Redmi Note 10 Pro Max ، حيث ستأتى الهواتف بشاشة من نوع AMOLED بدلا من شاشة OLED . 

Redmi Note 10 Hands-On Video Leaked, Reveals AMOLED Display and Key Features - Playfuldroid!
كما ستأتى هواتف Redmi Note 10 Pro بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف  IP52 ، ونوتش صغير للغاية للكاميرا السيلفى،مع ثلاثة ألوان مثل الأخضر والأبيض والرمادي . 

Retail Box Redmi Note 10 Muncul Bersama Hands on Video Menjelang Debutnya | Bejagadget

وسيكون هاتف  Redmi Note 10 كأول هاتف من سلسلة Note يتميز بشاشة AMOLED،  مع ميزة  Always-on Display الموجودة في الهواتف المزودة بشاشات  AMOLED ولكن مع معدل تحديث تقليدي يبلغ 60 هرتز فى الثانية. 

RedMi Note 10 : Πωλείται ήδη στην Ινδία στα 191 ευρώ λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του - News by Xiaomi Miui Hellas

وسيحصل هاتف  Redmi Note 10 Pro على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED .

وسيعمل هاتف  Redmi Note 10 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة. 

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Redmi Note 10  القادمة حوالى 275  دولار أمريكى أى ما يعادل 5000 جنيها مصريا.


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