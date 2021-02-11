صور رسمية تكشف تصميم هواتف سلسلة Redmi K40

كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة شاومي ، لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة، سيتم إطلاق هاتفين من بينها تحت علامتها التجارية ريدمي، وهي سلسلة Redmi K40.





Redmi K40 وRedmi K40 Pro المرتقبان من شاومي. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت قوائم قاعدة البيانات الصينية TENAA، عن الصور الرسمية لهاتفيوRedmi K40 Pro المرتقبان من شاومي.









وكشفت قاعدة بيانات TENAA، عن أن هاتفي Redmi K40، سيأتيان بكاميرا خلفية بتصميم يحاكي هاتف Mi 11، موضوعتان عموديا في دائرتين كبيرتين، مع اثنين من العدسات في فتحتين صغيرتين بينهما أفقيا، بينما يضم الجانب الأيمن من إعدادات الكاميرا فلاش LED مزدوج.





وأكدت الصور المسربة أن هاتف Redmi K40 Pro، سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيدعم تشغيل اثنين من شرائح SIM، كما يتميز بشاشة كبيرة مسطحة.





وتظهر الصور زرى التحكم في الصوت وزر الطاقة الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما لا ومن المتوقع أن يقدم الهاتف فتحة شرائح SIM في الجزء الأسفل من الجهاز إلى جانب منفذ الشحن من نوع USB-C.





ومن المقرر أن تعلن شاومي رسميا عن سلسلة هواتف Redmi K40، في يوم 25 فبراير الجاري.























