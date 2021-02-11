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تكنولوجيا

صور رسمية تكشف تصميم هواتف سلسلة Redmi K40

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:59 م
سلسلة هواتف Redmi
سلسلة هواتف Redmi K40
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شيماء عبد المنعم
كشفت أحدث التسريبات عن خطة شركة شاومي، لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة، سيتم إطلاق هاتفين من بينها تحت علامتها التجارية ريدمي، وهي سلسلة Redmi K40.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت قوائم قاعدة البيانات الصينية TENAA، عن الصور الرسمية لهاتفي Redmi K40 وRedmi K40 Pro المرتقبان من شاومي.


وكشفت قاعدة بيانات TENAA، عن أن هاتفي Redmi K40، سيأتيان بكاميرا خلفية بتصميم يحاكي هاتف Mi 11، موضوعتان عموديا في دائرتين كبيرتين، مع اثنين من العدسات في فتحتين صغيرتين بينهما أفقيا، بينما يضم الجانب الأيمن من إعدادات الكاميرا فلاش LED مزدوج.

وأكدت الصور المسربة أن هاتف Redmi K40 Pro، سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما سيدعم تشغيل اثنين من شرائح SIM، كما يتميز بشاشة كبيرة مسطحة.

وتظهر الصور زرى التحكم في الصوت وزر الطاقة الرئيسي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما لا ومن المتوقع أن يقدم الهاتف فتحة شرائح SIM في الجزء الأسفل من الجهاز إلى جانب منفذ الشحن من نوع USB-C.

ومن المقرر أن تعلن شاومي رسميا عن سلسلة هواتف Redmi K40، في يوم 25  فبراير الجاري.

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Redmi K40

Xiaomi Mi 10 Ultra/Commemorative Edition 5G 2021

Xiaomi Mi 10 Ultra/Commemorative Edition 5G 2021

Xiaomi Redmi K40
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