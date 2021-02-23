للمرة الأولى.. تسريبات تكشف صور علبة هاتف Redmi Note 10 Pro ومحتوياتها

كشفت تسريبات للمرة الأولى، الصور الرسمية لهاتف Redmi Note 10 Pro من داخل العلبة الخاصة به القادم ضمن هواتف Redmi Note 10، والذى ستقوم شركة شاومى الصينية بإصدارها يوم 4 مارس المقبل.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Redmi Note 10 Pro يشبه تصميم هاتف Mi 10 Ultra من حيث تصميم الكاميرا، بالإضافة إلى التصميم الخارجى، مع نوتش أيضا شبييه نوتش الهاتف ولكن بحجم أصغر .









ومن المقرر أن يأتى هاتف Redmi Note 10 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة ، من نوع OLED ، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف IP52 ، لمقاومة المياة .









كما سيحصل هاتف Redmi Note 10 Pro على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED .









وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة.









ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Redmi Note 10 القادمة حوالى 275 دولار أمريكى أى ما يعادل 5000 جنيها مصريا.





جدير بالذكر أن شركة شاومى الصينية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق ، أن هواتف Redmi Note 10 لن تصدر بشواحن فى العلبة الخاصة بها، وإنما ستباع بشكل منفصل .



