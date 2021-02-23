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تكنولوجيا

للمرة الأولى.. تسريبات تكشف صور علبة هاتف Redmi Note 10 Pro ومحتوياتها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:29 ص
تسريبات تكشف صور
تسريبات تكشف صور علبة هاتف Redmi Note 10 Pro
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ندى على
كشفت تسريبات للمرة الأولى، الصور الرسمية لهاتف Redmi Note 10 Pro من داخل العلبة الخاصة به القادم ضمن هواتف Redmi Note 10، والذى ستقوم شركة شاومى الصينية بإصدارها يوم 4 مارس المقبل. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Redmi Note 10 Pro يشبه تصميم هاتف Mi 10 Ultra من حيث تصميم الكاميرا، بالإضافة إلى التصميم الخارجى، مع نوتش أيضا شبييه نوتش الهاتف ولكن بحجم أصغر . 

Das Xiaomi Redmi Note 10 ist undicht und zeigt seine Kamera | TechBriefly DE

ومن المقرر أن يأتى هاتف Redmi Note 10 Pro بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة ، من نوع OLED ،  ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وكذلك تصنيف  IP52 ، لمقاومة المياة . 

جعبه ردمی نوت ۱۰ پرو شیائومی لو رفت - ترنجی

كما سيحصل هاتف  Redmi Note 10 Pro على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 108 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، و فلاش LED .

Redmi Note 10 Pro respectable render and retail field leak -

وسيعمل هاتف  Redmi Note 10 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 750G مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت ، وذاكرة عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام ، بالإضافة إلى بطارية 5050 مللى أمبير فى الساعة. 

Redmi Note 10 Pro official render and retail box leak - GSMArena.com news

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Redmi Note 10  القادمة حوالى 275  دولار أمريكى أى ما يعادل 5000 جنيها مصريا.

Redmi Note 10 Pro: the photo of the packaging leaks online
 
جدير بالذكر أن شركة شاومى الصينية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق ، أن هواتف Redmi Note 10 لن تصدر بشواحن فى العلبة الخاصة بها، وإنما ستباع بشكل منفصل . 
 
  

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