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تكنولوجيا

شاهد .. شاومى تطلق الإعلان الرسمى لهواتف Redmi K40.. مواصفات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:53 م
شاومى تطلق الإعلان
شاومى تطلق الإعلان الرسمى لهواتف Redmi K40
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ندى على
أطلقت شركة شاومى الصينية الإعلان الرسمى لمجموعة هواتفها Redmi K40 والتى ستطلقها تحت علامتها التجارية Redmi ريدمى فى 25 فبراير المقبل، حيث ستكون الهواتف عبارة عن 3 هواتف هى : Redmi K40 و Pro Redmi K40 و Redmi K40S . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Redmi K40 ستأتى بشاشة كبيرة 6.5 بوصة، من نوع AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ماسح ضوئى للبصمة أقل الشاشة، ونوتش صغير للكاميرا السيلفى. 


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وتقدم الكاميرا الأساسية فى هواتف Redmi K40 بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر  Samsung HM2 من شركة سامسونج، مثل كاميرا هاتف Redmi Note 9 Pro ، وعدسة من نوع periscope ، مع تقريب بصرى X 12 وX 120 .

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وسيعمل هاتف Pro Redmi K40 الأفضل والأغلى سعرا فى المجموعة بمعالج من نوع Snapdragon 888 وهو أفضل معالج فى هواتف الأندرويد حتى الآن، أما الهاتفين الآخرين فسيأتيان بمعالج Snapdragon 870 ، ونظام Android 11 . 

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ومن المقرر أيضا أن هاتف Pro Redmi K40 سيحتوى على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، فيما سيأتى الهاتفان الآخران بسعة 4500 مللى أمبير ، وبقوة شحن 33 واط.  

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