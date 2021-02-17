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تكنولوجيا

شاومي تحدد رسميا موعد الإعلان عن سلسلة Redmi Note 10

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:00 م
سلسلة هواتف Redmi
سلسلة هواتف Redmi Note 10
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شيماء عبد المنعم
أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطة شركة شاومي، لإطلاق سلسلة Redmi Note 10، في بداية شهر مارس القادم، واليوم أكدت الشركة الصينية عبر إعلان تشويقي على موعد إطلاق تشكيلة الهواتف الرائدة في 4 مارس 2021.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حددت شركة شاومي يوم 4 مارس رسميا عبر صفحتي mi.com و Amazon في الهند، عن التاريخ النهائي للإطلاق العالمي لسلسة Redmi Note 10.


وحسبما ورد في التسريبات السابقة، من المقرر أن تقدم شركة شاومي إصدارين جديدين في الحدث المرتقب وهما  Redmi Note 10 و Note 10 Pro، بمجموعة من التحسينات والإمكانيات الرائدة.

وستأتى هواتف Redmi Note 10، بشاشة بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ومن المقرر أن تدعم سلسلة هواتف Redmi Note 10، تحسينات كبيرة للكاميرا الخلفية والتي ستأتي بإعدادت رباعية الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED.

وسيتم تشغيل سلسلة هواتف Redmi Note 10 ، بواسطة معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة كوالكوم نوع Snapdragon 732G، سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. 

وستحتوي هواتف Redmi note10 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط عبر منفذ للشحن من نوع  USB-C، ومن المتوقع أن يبلغ سعر سلسلة شاومي القادمة حوالى 275  دولار أمريكى (أى ما يعادل 5000 جنيها مصرىا). 
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