ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

كيف تعرف أن هاتفك الذكى مصاب بفيروس خطير؟

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 ص
كيف تعرف أن هاتفك
كيف تعرف أن هاتفك الذكى مصاب بفيروس خطير ؟
Advertisements
ندى على
يتعرض الكثير من مستخدمى الهواتف الذكية لبعض الأنشطة الغريبة، ولكن دون أن يعرفوا السبب الحقيقة ورا مثل هذه الأنشطة الأمر الذى يثير الشك عند المستخدمين حتى دون قيامهم بأى شئ يؤدى لمثل هذه النشاطات. 

وبحسب موقع Gadget Cover فإن هناك عدد من العلامات التى من الممكن أن تكشف عن اختراق هاتفك الذكى، كما تفسر بعض الأنشطة الغريبة التى تحدث للهاتف والتى قد تنذر عن مشكلة كبير أو اختراق لفيروس خطير دون علم أو إدراك من المستخدمين، وفيما يلى بعض الأشياء التى تؤكد إصابة هاتفك الذكى بفيروس خطير : 


- استهلاك للإنترنت بشكل أكثر من المعتاد 

ولدى كل مستخدم  أدوات يمكنها تتبع استهلاك النطاق الترددي الشهري للإنترنت، ويمكن من خلالها معرفة الكمية التى تم استهلاكها بالفعل، وإذا وجدت أن الكمية المستهلكة أكبر بكثير من المعتاد لك، على الرغم من أنك تقوم باستهلاكك الطبيعى، فهذه علامة أخرى على اختراقك.

- إعادة تشغيل جهازك فجأة وبشكل متكرر 

تعد عمليات إعادة التشغيل التلقائية جزءًا من أساليب الكمبيوتر العادية، عند القيام بالتحديثات وعمليات تثبيت التطبيقات الجديدة بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، ولكن إعادة التشغيل بشكل مفاجئ ومتكرر بدون أى سبب معروف هو دليل على الاختراق.

- صعوبة إغلاق الهاتف:

إذا وجدت صعوبة في إغلاق الهاتف، عما كان يحدث من قبل، فتأكد أن عليه برامج خبيثة تمنعه من الإغلاق، وتمكن غيرك من الإطلاع على هاتفك.
 
- وجود تطبيقات مجهولة
 
عند إصابة الهواتف بالفيروسات الخطيرة فإنه من ضمن العلامات الغريبة التى تخلفها الفيروسات هو وجود تطبيقات غير معروفة على هاتفك ولم تقم بتحميلها على الإطلاق.

- فشل الاتصال بالواى فاى 

ويجد الكثير من المستخدمين أحيانا أن هواتفهم لا تقم بالاتصال بالواى فاى رغم عدم وجود أى مشكلة حقيقية لتشغيله مثل ادخال اسم الشبكة وكلمة السر والتأكد من أن الواى فاى مفعل ويقوم بالاتصال على الأجهزة الأخرى.

- ارتفاع درجة حرارة الهاتف:

إذا لاحظت أن الجهاز ساخن للغاية فهذه إشارة واضحة وقوية على اختراق هاتفك، قد يكون ذلك بسبب تشغيل تطبيق خبيث في الخلفية، يمثل ضغط على وحدة المعالجة المركزية CPU. 

- تسريب شحن البطارية بسرعة 

وقد يكون الهاتف جديدا أو أنك لا تقم باستخدامه وقت طويل ولا ترهقهه في تشغيل الألعاب وغيرها من الأشياء التى تستنذف البطارية إلا أن البطارية تنفد في وقت سريع جدا لا يتخطى 3 ساعات. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لو بيسخن كتير.. 5 نصائح لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف

بعد تسجيل الخروج الإجباري من فيسبوك.. كيف تعرف أنك مخترق؟

لو خايف على موبايلك.. إليك أفضل برامج حماية الهاتف من الاختراق والتجسس

فعلها فورا.. 5 إعدادات لحمايتك من الاختراق في جوجل كروم

بنسبة 100% .. علامة أكيدة على اختراقك في واتسآب

6 نصائح هامة لـ حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند الشحن.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

سر انتعاش خزينة نادي الزمالك فى الفترة الحالية

قطعة سجق تخنق طفل عمره عامين حتى الموت.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. مباراة الترجي بحضور جماهيري.. أسامة نبيه ينضم لـ جهاز النادي الجديد.. زيزو يوجه رسالة لـ باتشيكو

نجل ممثلة شهيرة.. معلومات عن يوسف عمر الذي تعرض لانفجار في كواليس إعلان لـ محمد رمضان

لو أنت الهضبة أنا الوحش.. عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل أزمته مع عمرو دياب.. فيديو

تناول هذه الفاكهة وشاهد تأثيرها على العظام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سانج يونج تزيل النقاب عن إصدار الجيل القادم من ريكستون موديل 2021| صور

تعرضت للتهديد بالقتل و السيسي تدخل لعلاجها.. قصة ملك إسماعيل مذيعة الزمن الجميل

طريقة عمل حلوى الوردة.. خطوة بخطوة