متصفح كروم يحافظ قريبا على سرية علامات التبويب المتخفي عبر الـ فيس آي دي على هواتف آيفون

بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، في اختبار ميزة جديدة تتعلق بالخصوصية على متصفح الويب الشهير "كروم" في إصداره المخصص للأجهزة الذكية المعتمدة على نظام تشغيل "آي أوه إس"، يمكنها قفل علامات تبويب التصفح المتخفي خلف تطبيق "فيس آي دي".











وتعتمد "أبل" على نظام تمييز الأوجه لتأمين أجهزة هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية، لكن يدعم العديد من التطبيقات لتطبيق "فيس آي دي" لتحقيق مزيد من الأمان، وقد بدأت "جوجل" في اختبار تأمين علامات تبويب التصفح المتخفي خلف "فيس آي دي" في أحدث الإصدارات التجريبية من متصفح الويب "كروم" المخصصة لمنصة "آي أوه إس".









ومن المتوقع إطلاق النسخة "كروم 89" في أوائل شهر مارس المقبل، لكن ليس من الواضح ما إذا كان دعم "فيس آي دي" سيكون جاهزًا في الوقت المناسب.









