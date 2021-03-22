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أخبار البلد

الكنيسة تنعى فينيس كامل جودة: غادرت عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:04 م
الدكتور فينيس كامل
الدكتور فينيس كامل جودة
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سامح سلام
نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الدكتورة فينيس كامل جودة الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ووزير البحث العلمي الأسبق التي غادرت عالمنا بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والمهنية المشرفة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه كان من بين الانجازات العلمية والمهنية للراحلة حصولها على براءتي اختراع، إلى جانب العديد من الجهود المتميزة في مجال تخصصها، مما أهلها للحصول على جائزة الدولة أربعة مرات، كان آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام ٢٠١٧ حيث منحها أيضًا وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. 

وأضاف البيان أنها تميزت على المستوى الدولي أيضا فكانت أول سيدة مصرية يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا. وتم اختيارها ضمن ١٠ سيدات من منظمة العالم الثالث للمرأة في العلوم على مستوى الدول النامية كرائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

واختتم البيان قائلا:" نطلب لنفسها البارة النياح والراحة في فردوس الأبرار، ولأسرتها وجميع أحبائها العزاء السمائي، كما نعزي أكاديمية البحث العلمي وكافة المؤسسات التي عملت معها طوال مسيرتها في فقدان إحدى الرائدات المتميزات". 

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد نعى وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة  ڤينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتورة ڤينيس كامل جودة هى أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، داعين الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

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