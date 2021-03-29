شاهد.. إجراءات تعويم السفينة البنمية الجانحة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات خاصة عن إجراءات التعويم التي تجري للسفينة الجانحة الأن.





وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين ببدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بنجاح على إستجابة السفينة من مناورات الشد والقطر.





وتم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وإبتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار، ومن المقرر أن يتم إستئناف المناورات مرة أخرى مع إترفاع منسوب المياه إلى أقصى إرتفاع له فى الفترة من ال11 والنصف صباحا، ليصل إلى 2 متر بيما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحى.





ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحى الدولى باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى فى القناة بمجرد الإنتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل تقريبا.



