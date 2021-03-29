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رياضة

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع منتخب مصر بعد هدفيه في جزر القمر

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح رقماََ قياسياََ جديداََ له مع منتخب مصر، بعد تسجيل هدفين في شباك منتخب جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا. 

تمكن صلاح من تجاوز رقم حسن الشاذلي، وانفرد بالمركز الثاني لهدافي الفراعنة عبر التاريخ. 

ويمتلك صلاح حتى الآن 45 هدفًا مع منتخب مصر، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة بعد حسام حسن الهداف التاريخى للفراعنة بـ 69 هدفا. 

يذكر أن محمد صلاح انتزع من قبل صدارة هدافي مصر في تصفيات أمم افريقيا من حسام حسن، ووصل الآن إلى 14 هدفا مقابل 12 هدفا للعميد حسام حسن.
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