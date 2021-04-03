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سيارات

حيل سحرية لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة دون تضرره

السبت 03/أبريل/2021 - 03:15 ص
حيل سحرية لإزالة
حيل سحرية لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة
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اشرف عطية
تعتبر ملصقات زجاج السيارة من الأمور التي تزعج قائدها ، لأنها تضر الزجاج و الطلاء و تحجب الرؤية أحيانًا أثناء القيادة، وعند محاولة نزعها فإنها قد تسبب خدوش للزجاج أو الطلاء، لذا نقدم لكم اليوم عدد من الطرق البسيطة لنزع هذه الملصقات، دون إلحاق الضرر بزجاج السيارة.

طرق إزالة ملصقات عن زجاج السيارة :

1- استخدام خل الطعام

يساعد الخل على إضعاف المادة اللاصقة على الزجاج بصورة مدهشة، وللاستخدام قم بوضع منشفة صغيرة مبللة بالخل على الملصق لفترة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة، وستلاحظ أن الملصق بدأ يضعف ويمكنك إزالته حينها.

2- استخدام مجفف الشعر

قم بتوجيه مجفف الشعر نحو الملصق لعدة دقائق حتى يسخن، ستجد الملصق بدء يخرج عن الزجاج، حيث يساعد التسخين على تليين المادة اللاصقة وتجعل الملصق مرن، ثم قم بسحبه إلى الخلف.


3- استخدام ورق مبلل

ضع ورقًا مبللًا بالماء الساخن على المُلصق، ثم اتركه عليه لمدة تتراوح ما بين 20 و25 دقيقة، وبعد ذلك قم بفرك المُلصق، وحينها سوف نلاحظ أنه يمكن إزالته بسهولة، ودون ترك خدوش على الزجاج.

4- استخدام الـزيت

قم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت الموجودة في المنزل على الملصق، واتركه لمدة 10 دقائق، ستجد الملصق سهل النزع، وفي حالة وجود بقايا له، قم بفركه ثم انزعه.
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