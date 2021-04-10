بعد وقف رئيس حي 15 مايو| هذا موعد استئناف البناء بالاشتراطات الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم استكمال أعمال البناء للرخص السارية الموقوفة والتي تم فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 أبريل 2021.

وأشار مدبولي إلى تنظيم مؤتمر صحفي قبل يوم 15 إبريل 2021، للإعلان عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، على أن تتم الإشارة إلى الأهداف الأساسية لتطبيقها .

وسيتم البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة واعادة البناء على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

كما يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، على أن يتم البناء على ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، لافتا انه تم توجيه جميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.



وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بإيقاف البير الفونس أسعد رئيس حي ١٥ مايو بمحافظة القاهرة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

أصدرت محافظة الجيزة، بياناً ، مؤكدة قيام رئيس حي ١٥ مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرناؤوطي المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها الي النيابة العامة للتحقيق .