سوريا تتهم أمريكا بنقل أسلحة ومعدات لوجستية من العراق إلى الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصادر محلية في قرية رميلان الباشا، نقلت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لوجستية من العراق إلى محافظة الحسكة السورية .

وبحسب وسائل الإعلام، فقد ضمت القافلة 59 شاحنة ثلاجة وناقلة مؤن عسكرية وعربات همفي.



وذكرت وكالة “سانا” ان القافلة توجهت الى حيث تتمركز القوات الامريكية.

وأضافت أن الجيش دخل البلاد من شمال العراق برفقة آليات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

ودخلت سوريا في صراع عسكري منذ مارس 2011 وجذبت مقاتلين خارجيين مختلفين ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وندد الرئيس السوري بشار الأسد مرارًا وتكرارًا بالوجود الأمريكي في البلاد الذي يعتبره غير شرعي لأنه لم يتم تفويضه من قبل دمشق أو الأمم المتحدة.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية الدموية في الدولة الشرق أوسطية.