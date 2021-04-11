مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح في رمضان 2021

ينافس مسلسل المداح الفنان حمادة هلال في دراما رمضان هذا العام بعدما قرر المطرب أن يقدم عملا مختلفا عن ما قدمه من قبل، ووجد حمادة هلال ضالته فى مسلسل المداح الذي يعود من خلاله إلى الدراما فى إطار اجتماعى ينافس فيه عدد من الأعمال الاجتماعية القوية.

قنوات عرض مسلسل المداح

يخوض حمادة هلال السباق الرمضانى 2021 ببطولة مسلسل المداح المنتظر عرضه على القنوات والمنصات الإلكترونية فى رمضان المقبل وهي قناة النهار وart حكايات كما يعرض على منصة viu الإلكترونية ويتم العرض يوم الإثنين المقبل ليلة شهر رمضان.

قصة مسلسل المداح

يقتحم مسلسل المداح عالم الروحانيات والتصوف، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية مشوقة في أحداثها، ويظهر حمادة هلال خلال أحداث مسلسل "المداح" بشخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفى متزوج من الفنانة نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد ويقوم المسلسل حول فكرة الإنشاد والابتهالات الدينية وقصة الإنشاد والمنشدين وخلافاتهم مع نقابة الموسيقيين.

أبطال مسلسل المداح

بينما مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

برومو مسلسل المداح

قامت الشركة المنتجة لمسلسل المداح بعرض البرومو الخاص به والذى ظهر فيه معظم ابطال العمل ولفت النظر اللوك الجديد الذى يظهر به حمادة هلال فى البرومو وهو يطلق لحيته الى جانب عدد من أبطال العمل ولعل من ابرزهم جمال عبد الناصر والفنان أحمد بدير وحقق البرومو نجاحا كبيرا عن عرضه حيث حقق نصف مليون مشاهدة.

وكانت نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة لها، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تكشف بها عن دورها في مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في شهر رمضان.

وظهرت "دنيا" في الصورة، مرتدية “زِيّ فتاة شعبية”، وعلقت عليها: "منال من المداح ❤🤔للمخرج @ahmedsamirfarag #المداح #مسلسل_المداح #منال_غالب #حمادة_هلال #دنيا_عبدالعزيز #دنيا_عبد_العزيز".