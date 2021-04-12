عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021 .. أصالة تنتهى من تسجيل تتر مسلسل قصر النيل

صدى البلد

أهدت النجمة أصالة أسرة مسلسل " قصر النيل" وتحديدا صديقيها منتج العمل محمد مشيش وبطلته دينا الشربيني  تتر مسلسل " قصر النيل" والذي انتهت أصالة بالفعل من تسجيله.


تتر مسلسل قصر النيل  بعنوان بعنوان " ما بنقدرش" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيو يورك.


مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني .وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions. وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.


العمل تعاون جديد بين دينا الشربيني  والمنتج محمد مشيش بعد جراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان. وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.


ويشارك دينا بطولة مسلسل "قصر النيل" كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير ل "زي الشمس". وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى. 


وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة  مراحل حل لغزها  ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما .

امير طعيمة محمود البزاوي دينا الشربيني صبرى فواز صلاح عبد الله مسلسل قصر النيل MBC ريهام عبد الغفور أصالة

موضوعات متعلقة

مع فريق العمل .. دينا الشربيني تشارك متابعيها كواليس مسلسل قصر النيل

قصر النيل .. كل ما تريد معرفته عن مسلسل دينا الشربينى الجديد

أصالة لـ صدى البلد: دينا الشربيني صحبتي وهتفرج على مسلسل قصر النيل في رمضان

ترشيحاتنا

لن تنسى له جماهير الزمالك هذا الموقف| إمام عاشور موهبة مهددة بـ الشطب

النواب يوافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية

هل يفعلها الكاف؟ حكاية 90 دقيقة أثارت غضب الزملكاوية وقتلت الحلم الإفريقي

صيام يوم الشك .. الإفتاء تكشف الحكم وتوضح آراء الفقهاء

أسامة ربيع يتوقع انتهاء أزمة السفينة الجانحة ايفر جيفين الأسبوع الجاري

بلا موائد رمضان والتراويح بشروط | محافظ كفرالشيخ يعلن عن استعدادات الشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

علاوة خاصة للموظفين أول يوليو بالموازنة الجديدة

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

جوزي بتاع ستات.. ممرضة تتخلص من زوجها خنقا بالألعاب الجنسية

3 أيام أسبوعيا .. ننشر الخطة الكاملة لشكل الدراسة ونظام الحضور بالمدارس في رمضان

السودان: مقترح إثيوبيا مريب.. ولن نتخلى عن أراضينا مقابل ضغوط أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد