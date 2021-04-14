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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي بديوان عام محافظة بورسعيد  وذلك ضمن زيارته للمحافظة للتعرف على ما تم إنجازه من مشروعات  ،  والتى تمت بالتعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار الأوروبى  من خلال منحة أوروبية للمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لسفير الاتحاد الأوروبي على زيارته للمحافظة و الحرص على التعاون الفعال للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة ، مستعرضا أوجه التنمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا.

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ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد ، مؤكدا على أهمية التنمية  التى حققتها القيادة السياسية بمصر فى كافة المجالات .

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