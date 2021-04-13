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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: تشغيل محطة المستقبل الكبرى علي مدار 24 ساعة

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن زيادة عدد ساعات تشغيل محطة مياه المستقبل الكبرى لتعمل علي مدار 24 ساعة، بطاقة إنتاجية 400 لتر ث\، بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا، وذلك للقضاء علي مشكلات ضعف مياه الشرب في القري والمناطق المرتفعة، واستمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين على مستوى محافظات إقليم القناة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم زيادة ضخ المياه الى قرية نفيشة، وعزبة حمود موسي، وعزبة الورشة، بالإضافة إلى توجيه المياه لمنطقة العالى بالمنايف، ومنطقة 6 أكتوبر، والجزارين، والكهرباء، وعزبة سليمان راشد، وأبوصوير البلد، والواصفية، وأبو خروع، والكرايم، وأباظة، ومنشية مبارك 1، و2، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

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وأضاف اللواء عصمت، أننا مستمرون في عملية تطهير المروقات وغسيل الخزانات الأرضية بالمحطات، إضافة إلي غسيل خطوط شبكات المياه، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، واستعدادا لفصل الصيف.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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